Jason Cleary trávil sobotu u svého kamaráda ve městě Dearbon Heights v americkém státě Michigan. Spolužáci chtěli zkusit výzvu, která probíhá na sociální síti YouTube. Nebezpečná hra nese název ohnivá výzva a spočívá v tom, že účastníci na sebe lijí vznětlivé tekutiny a poté se zapálí, přičemž všechno natáčí.

Chlapci proto vzali odlakovač na nehty, začali ho lít na dvanáctiletého Jasona a posléze ho zapálili. Jason uvedl pro magazín People, že nejdříve to byl malý oheň, který se však rychle rozšířil.

Domů k rodičům ho dovezl na kole jeho kamarád Bryce. Jasonova máma Tabitha uvedla, že když je viděla, měla hned zlé tušení. „Vyběhli jsme ven, když jsme viděli, že ho kamarád Bryce veze na kole bez trička,“ popsala pro britský deník Metro. „Začala jsem šílet a křičela jsem: vezmeme ho do nemocnice, vezmeme ho do nemocnice. Brečela jsem. On brečel,“ doplnila s tím, že Jason utrpěl popáleniny druhého stupně a v nemocnici strávil čtyři dny.

„Jen chci, aby každý věděl, že tyhle výzvy nebo cokoliv, co sledují na YouTube, nestojí za riskování života. Můj syn utrpěl popáleniny druhého stupně a mohlo to být daleko horší,“ uvedla Tabitha.

Výzva s ohněm se poprvé na sociálních sítích objevila v roce 2014. V roce 2018 se vážně zranila dvanáctiletá dívka pocházející z Detroitu, když se zapálila. Utrpěla popáleniny na polovině těla. „Monitorujte své děti, monitorujte, co dělají,“ řekla její máma Brandi Owensová pro People. „Jestliže nemáte rodičovskou kontrolu na jejich telefonech, tak to doporučuji,“ dodala.