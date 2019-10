Autobus plný fotbalistů skončil v příkopu, museli je vyprošťovat hasiči

Autobus plný mladých fotbalistů vracejících se ze zápasu v Opavě do Příbrami skončil zatím z neznámých příčin v pátek večer v příkopě u Bílovce na Novojičínsku.

„Hasiči museli z autobusu vyprostit celkem 32 osob. Jeden mladý fotbalista byl s lehčím zraněním převezen do novojičínské nemocnice,“ řekl mluvčí hasičů Marek Gašparín. Hasiči pak svými vozy převezli všechny účastníky nehody do hasičské zbrojnice ve Fulneku, kde dostali občerstvení a počkali na náhradní autobus do Příbrami.

