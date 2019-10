K nebezpečnému pokusu o vraždu mělo podle slovenských médií dojít ve Švermově ulici v Galantě okolo půl 11 v noci. Blízcí rodiny uvádějí, že čin spáchala šestnáctiletá dívka na svém šestapadesátiletém otci.

Podle webu Plus Jeden Den nejprve dívka na svého otce vzala nůž. Tím ho údajně bodla do oblasti hrudníku. To jí ale prý nestačilo. Proto vzala do rukou sekeru a krvácejícího muže udeřila do hlavy.

Dívku zadržela policie, její otec leží v nemocnici. Další informace o tomto brutálním případu mají podle portálu následovat.