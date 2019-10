Aktivně hrál florbal, chodil do práce. To vše se pro Radka Z. (28) změnilo poté, co ho opilý Ukrajinec Andrij S. (21) pobodal v Plzni a on kvůli tomu přišel o nohu. Snaží se teď vrátit do běžného života, zahrál si i v Ordinaci v růžové zahradě 2.

V oblíbeném seriálu ztvárnil postavu hledače „kešek“, na kterého v lomu spadl utržený kus skály a rozdrtil mu nohu. Doktor Ota Kovář (Martin Stránský) mu ji na místě uřízl, ale klukovi to život stejně nezachránilo.

„Já na rozdíl od filmové postavy přežil, ale stálo mě to nohu. Netušil jsem, že mi ji uřízli. Přišel jsem na to až dva dni po operaci, když jsem odhrnul deku. Bylo to tehdy hrozné. Ale na natáčení vzpomínám rád,“ svěřil se Radek.

Dvě rány nožem a vše je jinak

Brutální napadení se odehrálo loni v listopadu. Radek přijel do Plzně den před zápasem, aby si udělali s přítelkyní Adélou výlet. Když šli po ulici v centru města, napadli je tři opilí Ukrajinci, bratři. Jeden z nich, Andrij S. (21), najednou tasil nůž.

délka: 00:45 Video Florbalista Radek (28) přišel o nohu, pobodal ho opilý Ukrajinec (21) Zbyněk Schnapka

„Šlo o tzv. motýlek s čepelí dlouhou 10 cm a mladíka dvakrát bodl do břicha. Útočil zcela bezdůvodně,“ řekl státní zástupce Martin Rykl. Radkovi přeťal tepny, krev tak neproudila do nohy a on o ni přišel. Ukrajinci teď u Krajského soudu v Plzni hrozí za pokus vraždy až 18 let vězení.

Kromě amputace i obrna

Levou nohu Radkovi lékaři amputovali ve stehně. Na pravé má po útoku obrnu lýtkového nervu. „Na jedné noze mám protézu, na druhé ortézu. Invalidé, kteří jednu nohu nemají a druhou mají zdravou, jsou na tom lépe než já. Ti se o tu druhou nohu mohou zapřít, já ne. Mám totiž patu i prsty necitlivé. A jsem rád, že mohu chodit aspoň o berlích,“ řekl Radek.

Všechny své síly teď dává do toho, aby se mohl lépe pohybovat. „Každý den chodím, třeba po ulici, jdu i do terénu, v ruce mám berle, o které se opírám. Daleko ale nedojdu,“ prozradil.

Nechci se vracet

„Když se to mělo stát, tak se to stalo, už je to pro mě uzavřené a nechci se k tomu vracet. Chtěl bych ale, abych mohl třeba jet na dovolenou, chtěl bych se jít bavit a zase normálně žít. K tomu teď upínám všechny své síly,“ zakončil Radek.