Že Nikol před pár měsíci přišla o miminko, prozradil Honza serveru TN.cz. Už dříve přiznal i hádku, kterou vyvrcholily dlouhodobé spory. „Když jsem vešel do pokoje, tak jsem netušil, že už nežije. Začal jsem na Nikču mluvit. Pak jsem přišel blíž a najednou jsem uviděl sluchátka okolo jejího krku a zjistil jsem, že je celá modrá,“ popsal Jan už dřív.

Spanilá jízda za maminku Nikol, co se oběsila na sluchátkách: Dramatická nehoda narušila pietu

Pomoci už Nikol nedokázal on, ani přivolaní záchranáři. Podle policie si vzala život sama, někteří Nikolini přátelé ovšem i z toho viní právě Honzu. Ke své přítelkyni se prý choval otřesně, měl jí nadávat a bít ji. To Jan tvrdě odmítá.

„Podle paní z kriminálky si tu sebevraždu mohla zkusit jen nanečisto a vymklo se jí to z rukou. Jen mohla chtít, abych ji tak našel,“ tvrdí Honza podle TN.cz.

Po mladé ženě navíc zbyl teprve roční syn, toho dostal nyní do péče právě Honza – jeho otec. „Postarám se o něj, jako se o něj starám celou dobu. Už jsem pomáhal vychovat čtyři sourozence. Sociálka se mě ptala, jestli budu chtít syna dát do domova, to bych přece nikdy neudělal,“ vysvětluje.

Muže v Děčíně shodil prý syn z balkonu. Záhada parte: Rodinu mrtvý nezajímá?!

Jeho slova ale asi pro pozůstalé po Nikol nic moc neznamenají. „Pořád je sem někdo volá na kontroly. Asi si myslí, že se nezvládnu postarat o svoje dítě.“

Honza navíc řeší i to, jak celou věc v budoucnu vysvětlí synkovi. „Vůbec nevím, co mu řeknu,“ uzavřel.