K dopravní nehodě došlo v pátek po půl deváté v Nymburku ve středních Čechách. Do osobního automobilu narazila sanitka. Na místě museli zasahovat záchranáři. V automobilu údajně cestovali pro změnu policisté.

Dopravní nehoda policejního vozu se sanitkou se stala v pátek večer v Boleslavské ulici ve středočeském Nymburku. Blesku to potvrdila tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Vlasta Suchánková.

„Nehodu jsme měli oznámenu krátce po půl deváté ze záchranné služby. Policejní vozidlo v civilním provedení jelo z Boleslavské třídy a odbočovalo vlevo, " uvedla Suchánková.

V tu chvíli do zadní části policejního vozu narazila zezadu sanitka. „Ve vozidle sanity byla kromě řidiče ještě zdravotní sestra, která utrpěla lehčí poranění,“ sdělila mluvčí. Podle informací Blesku šlo o zranění hrudníku. Do nemocnice však museli být transportováni také dva policisté, do nichž sanitka narazila a kteří byli podle mluvčí rovněž lehce zraněni.

„Řidiči obou vozidel byli podrobeni dechové zkoušce, která byla negativní. Předběžně se jako pravděpodobná příčina jeví to, že sanitka jedoucí za policejním vozidlem nedodržela bezpečnou vzdálenost, ale oficiální příčina nehody bude teprve stanovena,“ řekla Suchánková.

Škoda na obou automobilech byla odhadnuta na 500 tisíc korun.