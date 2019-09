Kdo chce víc, nemá nic. Kdyby se tímto pořekadlem řídil Dineš z Indie, neměl by teď na krku obvinění z polygamie. Navíc by byl zřejmě ušetřen pořádného výprasku, který mu přímo na ulici uštědřily jeho dvě manželky. Dinešovy drahé polovičky rozzuřilo, že se chtěl potřetí oženit.

Dvě ženy z indického Koimbaturu se postaraly o pořádné haló, když přímo na ulici nevybíravě ztloukly 26letého Dineše. Obě dámy k tomu ovšem měly poměrně dobrý důvod.

Dineš se totiž s jednou z nich v roce 2016 oženil a aniž by se s ní rozešel, vzal si na začátku letošního roku tu druhou! Polygamie je přitom v Indii nezákonná.

Dinešovi zřejmě přišly dvě manželky jako málo, a tak si nabrnknul třetí ženu, kterou si hodlal vzít taky! To prvním dvěma ženám přišlo jako příliš, a proto zasáhly.

Na manžela si Dinešovy rozlícené polovičky počkaly na ulici. Sám polygamista až do první facky asi netušil, co ho čeká, protože k manželkám přišel, jako by se nechumelilo. Prásk, ta sedla! První rána spustila peklo.

Video Dinesh to od svých dvou manželek pěkně schytal. Jeho polovičky rozlítilo, že se chce potřetí oženit - Twitter.com/madhavpramod1

Na Dineše se totiž nesesypaly jen jeho manželky, ale i okolní přihlížející. Polygamista dostal pěknou čočku. Když si manželky ulevily, Dineše předaly do rukou policistů, kteří ho obvinili z polygamie, píše list Press Trust of India.

Hindové v Indii nesmí mít víc manželek od roku 1956, pro muslimy tento zákon neplatí. Dineš nicméně muslim není, a tak mu hrozí vězení.