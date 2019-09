Polští jeskyňáři, kteří v srpnu zahynuli hluboko pod Tatrami poté, co jim ústupové cesty odřízla stoupající voda, se neutopili. Navíc s sebou do hlubin země nesli výbušniny. Obojí a také postup záchranářů se stalo předmětem vyšetřování polské prokuratury. Ta zveřejnila své první poznatky.

Dva speleologové, kteří v polovině srpna uvízli v dosud neprobádané části největší jeskyně na polské straně Tater, se neutopili při náhlém stoupnutí vody v podzemí, ale podlehli podchlazení. Vyplývá to podle televize TVN 24 ze soudní pitvy, jejíž předběžné výsledky zveřejnila v pondělí prokuratura.

Prokuratura vyšetřuje možná pochybení během záchranné operace, která skončila minulý týden vynesením mrtvých těl na povrch. Zabývá se také možným zanedbáním při výpravě vratislavských speleologů do hlubin. „Budeme také zjišťovat, odkud měli speleologové výbušniny," uvedl prokurátor Jan Ziemka.

Záchranáři z horské služby vynesli 5. září z Velké sněžné jeskyně v polské části Tater těla dvou speleologů, následující den se v Krakově uskutečnila pitva. Podrobné výsledky mají být podle TVN 24 známy asi za tři týdny, příčina smrti je ale jasná.

Až dosud se spekulovalo, zda se oba muži utopili, když jim voda odřízla ústupovou cestu, anebo zda podlehli podchlazení v jeskyni, ve které se teplota pohybovala okolo čtyř stupňů Celsia.

Záchranáři se za pomoci kolegů ze Slovenska, hasičů a vojenských pyrotechniků snažili k jeskyňářům dostat, ale cestu stísněnými prostory si museli rozšiřovat pomocí mikrovýbuchů. První mrtvé tělo objevili 22. srpna; 30. srpna se dostali k oběma tělům a začali je přepravovat na povrch.

Do největší a nejhlubší jeskyně v Polsku původně vešla šestice jeskyňářů z Vratislavi. Dva z nich v podzemí uvízli poté, co stoupla hladina vody. Do pátrání se zapojily desítky lidí.