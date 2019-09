K nehodě došlo v neděli 1. září v Mariánských Lázních, kde byl režisér hostem Marienbad Film Festivalu. Podle dostupných informací Kačena sundal poklop šachty u místního Ferdinandova pramene a uvnitř inhaloval výpary CO 2 . Nakonec ho museli v bezvědomí vytáhnout hasiči v dýchací technice.

Rauš z výparů a ošklivý pád na festivalu! Známý režisér je ve vážném stavu v nemocnici

Podle Kačenovy partnerky Kateřiny ho záchranáři po vytažení oživovali půl hodiny. "Honza byl bez kyslíku 40 minut. To by laicky znamenalo, že bylo hluboce zasaženo 80 procent jeho mozku. V současném stavu, kdy je v hlubokém kómatu a napojen na přístrojích, se jeho tělo nachází v jakémsi vegetativním stavu, jeho srdce bije, zvládá dýchat, ale jeho vědomí je od nás velice vzdálené," popsala Kateřina.

Jan leží v Plzni na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Čeká ho ale převoz. "V Plzni už ho prostě nechtějí, jelikož nepředpokládají probuzení, chtějí ho umístit na tu dlouhodobou péči. Zároveň bysme byli ochotni vyzkoušet cokoliv alternativního." Z nemocnice by měl putovat na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče do Mostu, kde má trvalé bydliště. Jenže pro něj by byla mnohem lepší Praha, protože zde má nejvíce přátel a známých, kteří ho mohou navštěvovat a poskytnou potřebné impulzy, které by mohly vést k uzdravení.

Jenže... tato oddělení bývají v nemocnicích často plná a je problém sehnat volné lůžko. Tomu právě teď čelí i Kateřina, která se ze všech sil snaží místo pro svého přítele zajistit. Motol režisérovu zoufalou partnerku bohužel odmítl, zbývá jim jen pár možností. Mnohem radši by ale Jana dostali na neurologické oddělení, kde s ním budou pracovat.

Janova přítelkyně je ale dál plná naděje. "Udělal velký krok, protože dneska jsem ho dokázala dvakrát vzbudit, držel mě pevně za ruku, svíjel se a strašně se bál. Krčil čelo, snažil se naklánět ke mě, snažil se dotýkat svou tváří té moji a u toho byl rozrušený," popsala Kateřina.

"Sestry na to nereagují, ale pro mě to není důležité, protože já vím, že jsem na něj byla napojena a on se nevzdává a bojuje. Je někde hluboko, ale snaží se být tady a my ho známé. Víme, jakej je. Nikdy sem nevěřila v zázraky a na energie, ale cejtim, že zázraky mohou existovat. Děkujeme všem, kdo nám takhle pomáháte, je to strašně silný! Honza je silnej, to musí zmáknout! Pojď Honzo už domů!" dodala Kateřina. V pondělí Jana čekají velké testy, které mají ukázat, zda je jeho mozek ještě schopný regenerace.