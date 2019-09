Jako vejce vejci! Soud poslal do basy jednovaječná trojčata

Britský soud poslal do vězení jednovaječná trojčata, která se snažila využít toho, že mají téměř shodnou DNA, a vyhnout se tak potrestání za spáchání trestného činu. Vyšetřovatelé si skutečně zpočátku nebyli jisti, který z tří bratrů obstaral „mimořádně nebezpečnému zločinci“ zbraně, nakonec ale zjistili, že se do akce zapojili všichni.

Soud poslal Ralstona a Rickyho Gabrielovi na 14 let a třetího z jednovaječných trojčat Reisse Gabriela na 18 let do vězení. Osmadvacetileté bratry shledal soud vinnými z nezákonného držení zbraní s úmyslem ohrozit cizí život. Miroslav (†48), který měl ve spánku ubodat manželku (†47) a syna (†15): Spáchal sebevraždu

U Reisse policie při prohlídce navíc našla i drogy. Policisté si zprvu nebyli jisti, který ze tří bratrů se pokusil samopal Uzi a nabitou pistoli poslat 32letému Aronu Thomasovi, kterého soud označil za „mimořádně nebezpečného zločince“.

Problémy s DNA

Vzhledem k tomu, že jednovaječná trojčata mají téměř shodnou genetickou informaci, nebylo možné s určitostí přiřadit DNA ze zbraně ani jednomu z bratrů ze severního Londýna. Krásnou divadelnici Zdenku (†37) prý zavraždil judista Ján (†23): Chybí nám zbraň, připouští policie

Další rozsáhlé vyšetřování, při kterém policisté vyhodnotili mimo jiné telefonní hovory či záznamy z bezpečnostních kamer, nicméně ukázalo, že se na trestném činu podíleli všichni tři.

Muži zneužili toho, že jsou trojčata