Běsnění muže (41) na dálnici D1 u Piešťan odnesly plechy, skla a také on sám. Zničehonic totiž zastavil, vyběhl z auta a s teleskopickým obuškem začal mlátit do projíždějících aut! Řidičům poškozených vozů se to samozřejmě vůbec nelíbilo, a tak si ho ještě před příjezdem policie nehezky podali! Nyní vypluly na světlo světa fotografie z jeho řádění.

Nečekanému útoku čelili ve středu po obědě na dálnici D1 řidiči projíždějící v koloně kolem dopravního omezení. Vrhl se tam na ně muž vyzbrojený teleskopickým obuškem. V pomalém provozu se rozhodl vybít si vztek na jejich automobilech.

„Vyzval nás, abychom vystoupili, že všechny pozabíjí, že mu je to jedno,“ řekl řidič Peter pro tvnoviny.sk. Tomu šílenec zničil kapotu. Agresivní muž pobíhal mezi auty, a dokonce přeběhl i do protisměru, kde ve svém běsnění pokračoval. „Byla jsem v šoku. Byla jsem ve voze sama, když přišel ke mně, zvedl tyč a udeřil mi do okna,“ líčila situaci další poškozená řidička Mária. Šílenec na D1: Nechtěl stát v koloně, tak vjel do protisměru! Ohrozil sebe i ostatní