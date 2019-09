Šokující video: Těhotná Diana (26) přivedla na svět synka v cele! O pomoc prosila marně

Prosila o pomoc, ale nikoho to nezajímalol! Na internetu se objevilo šokující video, které zachycuje, jak vězenkyně Diana Sanchezová (26) ve své cele ve věznici v americkém Coloradu přivedla na svět dítě. A to úplně sama! Během celých pěti hodin jí totiž nikdo nepřišel na pomoc. Podle policie ale nikdo nepochybil...

Diana Sanchezová byla podle informací americké televizní stanice KDVR v polovině července minulého roku přijata do věznice v Denveru. Šestadvacetiletá žena skončila v coloradské věznici poté, co byla odsouzena za krádež identity. Do věznice byla přijata už v pokročilém stádiu těhotenství a koncem července dostala porodní bolesti. Sanchezová prý informovala o silných kontrakcích vězeňský personál a to až osmkrát. Nikdo však údajně nereagoval.

Těhotná vražedkyně Janáková je černá ovce: Ženy přiznaly lesbický sex a uspokojování zeleninou, líčí vězeňská psycholožka

Na internetu se objevilo šokující video, které bylo pořízeno v cele Sanchezové. Žena v něm chodí se silnými kontrakcemi po cele a volá o pomoc. Nakonec dozorce informuje, že jí praskla voda. Ovšem místo toho, aby za ní přišel lékař a byla zavolána záchranka, navštíví ji pouze sestra, která navíc ani nevejde dovnitř. Pouze přes dveře jí podá absorpční podložky. Sanchezová si tak prošla téměř pět hodin dlouhým porodem sama. „Ta bolest byla nesnesitelná,“ řekla Sanchezová pro KDVR. „Ovšem co mě bolí daleko víc je fakt, že to nikoho nezajímalo,“ dodala. „Fakt, že okamžitě nezavolali záchranku, je skandální,“ řekla právní zástupkyně Sanchezové Mari Newmanová.

Dominika přišla dva dny po porodu o dítě. Ze smrti Samuela viní nemocnici

Sanchezová se rozhodla, že zažaluje město Denver, tamní zdravotní systém a dalších šest lidí. Žaloba byla podána ve středu jako reakce na výsledek vyšetřování policie. Před několika měsíci strážci zákona uzavřeli vyšetřování jejího případu s tím, že nikdo nepochybil. „Za daných okolností byla podniknuta příslušná opatření a dodrženy příslušné zásady a postupy,“ řekl mluvčí policie pro KDVR ve středu. Sanchezová se však jen tak nechce vzdát. „Co mělo být nejhezčím dnem jejího života, bylo místo toho zbytečným terorem, bolestí a ponížením, které jí způsobilo neutichající emoční trauma,“ stojí v žalobě. „Ohrozili život mého syna. Když jsem se dostala do nemocnice, bylo mi řečeno, že jsem mohla vykrvácet,“ řekla Sanchezová v rozhovoru pro KDVR.