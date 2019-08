Profesionální řidič ohrozil několik ostatních šoférů svým nebezpečným manévrem. Vše se odehrálo na silnici 1/48, které se přezdívá silnice smrti. Upozorňují na to i dopravní značky vyznačující úsek tragických dopravních nehod. O případu informovala televize Prima. Rodina zahynula při nehodě cestou z Chorvatska: Truchlí celá vesnice!

„Začal jsem předjíždět kamion, který jel v pravém pruhu. Zničehonic začal troubit a zpomalovat. Když jsem ho předjel, uviděl jsem ten kamion, jak se otáčí přes všechny pruhy do protisměru,“ sdělil pro TV Prima řidič Martin K., který manévr natočil.

Muž, který video zachytil, je organizátor dopravních konferencí. V životě netušil, že se s takovým hazardérem přímo setká. „Na to, že to je profesionální řidič, je to hodně velká lehkomyslnost, ohrozil všechny okolo," dodal pro TV Prima.

Podle dopravního experta šoférovi za uvedený manévr hrozí zákaz řízení v rozmezí od šesti měsíců až do jednoho roku a pokuta ve výši od pěti do deseti tisíc. Podle TV Prima společnost zatím neví, jaký řidič tento manévr provedl.