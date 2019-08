Stačil jediný okamžik a rodině z ruského Petrohradu se zhroutil celý svět. Natalia a Andris Adamovovi vzali dcerku Alisu (†12) na dovolenou k moři do Turecka. Domů se už dívenka nikdy nevrátila. Alisa zemřela po 11 dnech v nemocnici, kde byla hospitalizována poté, co strávila 15 minut v bazénu pod vodou. Uvěznila ji výpusť u dna bazénu. Za dívčinu smrt ale mohou podle svědků zaměstnanci hotelu. Navíc prý u bazénu nebyl ani plavčík!

Měla to být dovolená, na kterou bude Alisa (†12) ještě dlouho vzpomínat. Dívka se v půlce srpna s rodiči vydala do Turecka k moři. Vodní radovánky se jí však staly osudné. Alisa šla 18. srpna na tobogán u hotelového bazénu, jenže po dojezdu zmizela pod vodní hladinou a na tu už nevyplavala. Dívce se totiž zasekla ruka v trubce výpusti na dně bazénu. Silný proud ji vtáhl a už nepustil. Čeští potápěči zdevastovali ostrov uprostřed Jadranu! Chorvati znovu napadli naše turisty

Dceřiných problémů si rychle všiml táta Andris. „Manžel se pro Alisu potopil. Pokusil se ji vytáhnout, ale stahoval ji silný proud. Pak zavolal o pomoc. I když zaměstnanci hotelu vypnuli čerpadlo, Alisa měla ve výpusti stále zaseknutou ruku. Manžel spolu se sedmi dalšími turisty tu trubku rozbil. Když Alisu vytáhli ven, pořád v ní měla ruku,“ popsala zdrcená žena zpravodajské agentuře Fontanka.

Na místo pak dorazili záchranáři, kterým se podařilo obnovit životní funkce dítěte. Případ vyvolal v Rusku velké emoce. Do Turecka za Alisou dokonce přicestovalo několik odborníků, aby tureckým kolegům v péči o Alisu pomohli. Dívka i přes to svůj boj po jedenáctidenní hospitalizaci prohrála. Český majitel luxusní jachty promluvil: Popsal vypouštění fekálií do Jadranu

Ruské úřady k události uvedly, že doufají v odpovídající potrestání viníků. Podle svědků tragédie selhali provozovatelé bazénu, na místě totiž údajně nebyl jediný plavčík!

„Volali jsme zaměstnance hotelu, aby vypnuli čerpadlo, ale nikdo nepřišel na pomoc. Alisa měla pravou ruku zaseknutou ve výpusti na dně. Trvalo deset minut, než se podařilo vypnout čerpadlo, ale ani pak ji hned nešlo vyprostit,“ sdělil listu Daily Mail polský turista Tomasz Gruszalski.

Svědci jsou událostí otřesení. „Nikdy na to nezapomeneme. Tu tragédii zavinila nekompetentnost hotelového vedení. Celé to viděla moje osmiletá dcera, stále se s tím nemůže vyrovnat,“ uzavřel polský turista s tím, že by Alisini rodiče měli hotel zažalovat.