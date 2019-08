Silně jedovatý pavouk děsí Česko: Rozšíření sahá až ke Krušným Horám

Bolák, necitlivost a brnění, výjimečně i zvýšená teplota. To vše způsobuje kousnutí Zápřednice jedovaté. Všechny příznaky většinou do jednoho dne odezní, opuchnutí většinou do dvou dní. „Kousnutí zápřednice jedovaté způsobuje opuchnutí, brnění a znecitlivění. Ve výjimečných případech se může objevit zvýšená teplota,“ vysvětlovat odborník na pavouky, arachnolog Jan Dolanský.

Zápřednice je nejnebezpečnější údajně v srpnu, kdy si staví hnízda v trávě, nicméně lidé už ji našli i doma. Kousnutí od zápřednice by nemělo být životu nebezpečné, přirovnává se k bodnutí včelou nebo sršněm.

Postižené místo může svědět, brnět, může se objevit otok a nevolnosti. Jaká bude reakce u dětí a alergiků nelze předpokládat, měli by si ale dát pozor. Objevil se ale i případ, kdy po štípnutí zápřednicí ženě na pár hodin ochrnula záda.

Na sociálních sítích se objevily názory, že zápřednice nedokáže přežít zimu. „Nesmysl! Zápřednice jedovatá je v České republice od devadesátých let minulého století, za tu dobu se na naše podmínky adaptovala,“ vyvrací tento mýtus Dolanský.

Podle něj se zápřednice vyskytuje zejména v nižších nadmořských výškách, na Jižní Moravě, Českém středohoří nebo v okolí Pardubic. Například na Chrudimsku ji nikdy nepotkal. Za celý život vytvoří jeden jediný zámotek s mláďaty. Své hnízda si zakládá na nesekaných loukách kde je vysoká tráva, v té si vytváří svůj kokon za pomocí listů.

„Pokud se někdo bude snažit rozmotat zámotek, Zápřednice zuřivě zaútočí. Logicky si bude chránit své jediná mláďata. Jinak se ale nejedná o útočného pavouka, sám jsem si ji nechal lézt po rukou,“ popsal Jan Dolanský. V Česku se přemnožil jedovatý pavouk. Po kousnutí můžete i na čas ochrnout

Před dvěma lety kousla zápřednice Františka z Litoměřicka. „V trávě jsem měl položený hadr, do kterého jsem si utíral špinavé ruce,“ popsal František serveru TN.cz. Pavouk muže kousl do malíčku. „Do minuty mi prst i část dlaně hodně otekla, zčervenala a znecitlivěla.“ V nemocnici mu lékaři dali léky a kapačku. Druhý den ho z nemocnice pustili.