Lukáš (†40) zemřel na motorce v Alpách: Kamarád popsal, co se stalo!

Na motorky nebylo ten den vůbec počasí. I tak skupinka motocyklistů do lokality Zell am See u nejvyšší hory Rakouska Glossglockner vyrazila. Mezi nimi byl i Lukáš V. (†40), dvojnásobný otec a milovník hokeje. Hory ale v průběhu pondělí začaly skupině šesti motorkářů přát. Vysvitlo slunce a vše nasvědčovalo tomu, že si Lukáš a jeho přátelé užijí báječný den. Bohužel, ten nakonec skončil hůř, než si kdo mohl myslet.

Podle blízkého přítele Lukáše ještě parta ráno v klidu posnídala, nasedla na motorky a vyrazila. „Po zaplacení poplatku a vjezdu do průsmyku jsme ještě všichni měli malou poradu, abychom si upřesnili, kde se sejdeme na kafe a jídlo, aby si každý mohl jet podle sebe, své nálady a svých schopností. Lukáš vyráží první, já za ním,“ popsal muž na facebooku.

Po notné době pořádného horského ježdění se parta sešla na vyhlídce Františka Josefa. Lukáš tam byl ještě s nimi. Pak ale udělal něco, co ho pravděpodobně stálo život. „Luki využívá dalšího volného času a otáčí „Bawo“ zpět, že to ještě jednou dá kousek zpátky,“ přiblížil situaci těsně před tragédií kamarád. Svého souseda v tu chvíli viděl naposledy živého, na místo dalšího srazu už nepřiburácel.

„Lukáš se nevracel, tak jsme postupně jeli k tomu tunelu, dalo by se říct, že v několikaminutových rozestupech, minout ho nemůžeme. Zhruba asi 2 km pod vyhlídkou vidím stát jakési „údržbářské“ auto, které opatrně objíždím,“ napsal pan Kamil, který v tu chvíli netušil, že je to ve skutečnosti automobil holandské rodiny, jež jako první tělo Lukáše spatřila. Pak mu to vše došlo. „Přibyla sanitka, a dokonce vidím i naše motorky a vzápětí kluky. Ty v**e, jedna chybí. Ale pořád mě ani v nejhorším snu nenapadá, že ta, co chybí, je asi 30 metrů pod námi,“ popsal mrazivou chvíli Kamil.

Parta kamarádů později přihlížela tomu, jak si pro jejich kolegu letí k desítky metrů hlubokému srázu záchranářský vrtulník. Lukášovi už ale bohužel nebylo pomoci. Kamila to jako blízkého přítele zničilo. Sám ale uznal, že by si to tak možná Lukáš přál. „Zahynul při koníčku, který miloval, dalo by se říct, že šťastný. Za krásného slunného dne v nádherné přírodě, vysoko v alpských horách, odkud to měl do nebe jen kousíček,“ napsal na konec textu dojemně kamarád. Lukáš byl podle něj nejlepší motocyklista, kterého znal. Na místě nehody prý nebyly žádné stopy po brzdění, cesta byla suchá a čistá. Jen Lukáš a Bůh podle něj vědí, co přesně se v ten osudný den odehrálo. Podle odborníků patrně motorkář neodhadl obtížnost levotočivé serpentiny.