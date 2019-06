Zemřel s nohama na řídítkách. Motorkář (†33) natočil vlastní smrt. „Deb*l,“ říká instruktor

Na tachometru měl 140 kilometrů a na řídítkách nohy – tak se Arťom Boldyrjev (†33) proplétal mezi auty na frekventované cestě. Byla to poslední jízda slavného ruského youtubera. Jeho obdivovatelé píší o odchodu výjimečného člověka. Ti, co ho znají osobně, říkají, že sláva Arťomovi zamotala hlavu. Od českých motorkářů zaznělo: Udělal hovadinu! Jak vnímá jeho kousek český instruktor? Kdo z českých youtuberů si taky hraje se smrtí?

Frekventovaná silnice nedaleko Moskvy. Právě tady Bolt, jak si Boldyrjev říkal, točil další záběry, kterými chtěl ohromit své fanoušky. Jeho kanál Moto Nexus na youtube sleduje 286 000 lidí. Tentokrát pro ně připravoval video, na kterém svou motorku ve vysoké rychlosti řídí nohama. Při riskantní jízdě ale narazí do auta, které zřejmě chtěl předjet. Výsledek srážky v takové rychlosti nemohl být jiný – smrt na místě.

„Odešel výjimečný člověk, sbohem příteli v jedné stopě, jsi nenahraditelný.“ Stovky takových vzkazů zaplavily Boldyrjevův profil na stránkách vkontakte.ru (ruská obdoba facebooku). Většina pisatelů Bolta osobně neznala, jenom sledovala jeho youtubový kanál.

Jevpatij Samosvalova naopak patřil mezi jeho přátele. „Myslím, že Arťomovi úspěch jeho projektu tak trochu zamotal hlavu. S penězi problém neměl a úspěchy, které ho provázely několik let, u něj vyvolávaly pocit euforie a nekonečného štěstí. Měl ženu, dítě a zábavu, která mu zaručovala stálý příjem. A možná právě proto ztratil pud sebezáchovy,“ pokusil se objasnit příčiny tragédie.

Arťom Boldyrjev | ARCHIV BLESKU

Větší úspěch, víc peněz, to je zřejmě to, co adrenalinové youtubery žene do stále šílenějších kousků. „Tohleto je strašná šaškárna dnešní doby. Youtubeři ze sebe dělají deb*ly, aby měli sledovanost. Jsem absolutně proti takovým věcem. To je dobou. Já takové věci nechápu, nepatří to do mého podvědomí, vůbec se na to nedívám. A kdokoliv by se mě na to ptal, tak mu řeknu, že ten člověk je blázen,“ okomentoval pro Blesk Zprávy ruskou tragédii motorkář a hlavní instruktor české motoškoly Sršeň Josef Šiler.

Motorkář: Udělal hovadinu

Podobně to vidí i Vladimír Fiala, který řídí motorku už desítky let. Podle něj lidem chybí pokora, a to nejen v případě motorkářů. „Mně osobně to přijde jako hovadina řídit nohama, ale vezmeme-li v úvahu, že lidi dělají stojky na mrakodrapech a sjíždí na kolech skály, není to zase tak nečekaný.“

Po ruském youtuberovi zůstalo dítě a manželka Anna, která teď plánuje manželův pohřeb. Na něj se do města Ufa chystají motorkáři z celého Ruska. Arťom Boldyrjev dokázal vydělat slušné peníze, když byl naživu, nyní žena prosí jeho příznivce o příspěvek na poslední rozloučení.



V Česku se to stát nemůže?

O případu Boldyrjeva není namístě říkat, že u nás by se něco takového stát nemohlo. Naopak, podobné případy tu už byly, upozorňuje odborník na online marketing Václav Blahout, který s vlivnými lidmi na sociálních sítích spolupracuje denně.

„Ano, to riskantní chování tady bylo. Ale nespojoval bych to s profesí youtubera. Je to o člověku – buď tak hloupý je, nebo není. Problém je, že youtubeři svým chováním ovlivňují mladé lidi,“ řekl Blesk Zprávám Blahout.

Zároveň ale dodává, že pro firmy začíná být důležitá i youtuberova pověst a neváhají s ním ukončit spolupráci, pokud dává špatný příklad. Do problémů se tak dostal dříve hvězdný Tary, který se nejdřív natáčel při řízení auta v rychlosti 250 km/h a pak ještě urazil dětského fanouška.

Před dvěma lety otřásla Českem tragická nehoda dvou dívek. „Už jedeme 120, během chvilky… 140! Teď teprve vyjíždíme z Mostu, sejdeme se za pět minut u Teska,“ hlásila Nikola V. v živém přenosu na facebook. Pak se ozvala rána, protože auto narazilo do protihlukové bariéry nedaleko Obrnic. Nikola V. utrpěla zranění, její kamarádka Nikola B. v nemocnici zemřela – bylo jí 21 let.