Neuvěřitelné video: Tříleté dítě vypadlo z 6. patra: Zachránci ho chytali do deky

Podle čínských médií bylo dítě doma samotné. Na balkon se vydalo hledat svoji babičku. Když nešťastně vypadlo, ještě se chvíli drželo římsy. Přihlížející si tak stihli připravit záchranný plán.

„Viděl jsem dítě, jak tam visí. Napřed jsem uvažoval, že bych ho chytil do rukou, ale to by nedopadlo dobře,“ řekl tisku jeden ze zachránců. Ti nakonec stihli sehnat deku a dítě do ní chytit.

Video: Tříleté dítě vypadlo z 6. patra: Zachránci ho chytali do deky

Celé drama mělo nakonec dobrý konec. Soused odvezl dítě na kontrolu do nemocnice a ukázalo se, že nemá žádné zranění.