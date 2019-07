Nebezpečná atrakce na Tenerife: Na skluzavce mladé matce praskla dělohy, ztratila tři litry krve!

Toni Steedmanová (25) dostala od manžela k narozeninám dárek v podobě dovolené na Kanárských ostrovech. Na návštěvu oblíbeného akvaparku v Costa Adeje na ostrově Tenerife už do smrti nezapomene...

Toni Steedmanová (25) si s manželem poklidně užívala dovolenou na ostrově Tenerife. Oba zatoužili po trošce adrenalinu, a tak se rozhodli vyzkoušet tahák tamního aquaparku - prudkou skluzavku kamikadze.

V zábavním parku se zlomila atrakce: Tragická nehoda si vyžádala 2 mrtvé a 29 zraněných!

Žena tvrdí, že jí plavčíci před sklouznutím nedali žádné pokyny. Nevěděla tudíž, že má mít na atrakci nohy dané křížem přes sebe. „Po příjezdu do dojezdového bazénku jsem měla pocit, jako by ve mě něco vybuchlo. Když jsem se postavila, myslela jsem si na chvíli, že se mi chce na záchod a pak jsem si uvědomila, že se mi po nohou valí proud krve,“ popsala hrůzný zážitek pro deník The Sun. Skluzavka byla tak rychlá, že jí voda během jízdy pod tlakem roztrhla dělohu.

Ztratila neuvěřitelných 3,5 litru krve a klepala se strachy, že umře. Nemocnice naštěstí nebyla daleko. Lékaři zastavili krvácení a museli jí dát tři transfúze. Pět dní nato se s rodinou vrátila zpět do Skotska, kde dalších osm týdnů rehabilitovala. Zdá se to neuvěřitelné, ale doktoři odvedli tak skvělou práci, že Toni by mohla mít v budoucnu další děti.

Ačkoli se aquaparky dušují o bezpečnosti adrenalinových skluzavek, není to zdaleka poprvé, kdy se na nich stal vážný úraz. Jeden britský turista si na podobné skluzavce zlomil krk a při životě ho nyní udržují přístroje. Na webu TripAdvisor si na kamikadze skluzavku stěžovalo hned několik lidí. Jeden z uživatelů v recenzi popsal, jak si na ní rozřezal obličej.