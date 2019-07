Žena z Brna si píchá přímo před dítětem: Identitu "NarkoMamky" odhalili na sociálních sítích

Pích, a přichází pád... Šokující video s brněnskou matkou, která si při procházce s dítětem v kočárku udělala „občerstvovací“ pauzu nezůstalo bez odezvy. Ženu píchající si neznámou látku do žíly přímo na ulici uživatelé sociálních sítí rychle poznali. A k její smůle identitu zná už i policie a sociálka.

„Píchnout do žil drogu, udělat bordel, odhodit stříkačku a jít se projít s dítětem na procházku a možná ho někde i nakojit, ať je dítě taky v klidu.“ Těmito slovy uvedl Jan z Brna děsivé video, které natočil v úterý v práci.

Bystrého Brňana zaujala matka s dítětem v kočárku, která se zastavila přímo pod jeho oknem. Na tom by samozřejmě nebylo vůbec nic zvláštního. Jenže co se odehrálo pak, by zarazilo i ty nejotrlejší.

Matka si přímo na ulici za pomoci další ženy píchla do žíly neznámou látku a po chvíli s kočárkem zvesela frčela pryč. „Aktuálně teď na ulici Merhautova. No skvělá čtvrť pro výchovu dětí, ať pěkně zblízka vidí, co se nemá dělat. A nejhorší na tom je, že s tím nikdo nedokáže nic udělat a ani není vůle s tím něco dělat,“ doplnil Jan k záběrům, které umístil na svůj facebookový profil.

Video vyvolalo obrovský ohlas, komentáře pod příspěvkem začaly naskakovat po stovkách. Většina lidí zůstala v naprostém šoku. „Okamžitě bych volala policii, s tím se musí něco dělat!“ To je jen jedna z mnoha podobných reakcí.

Video Matka si dala pauzu na injekci při procházce s kočárkem - Facebook - Jan Dovrtěl

Brňané obě protagonistky rychle poznali. Obě ženy jsou prý v lokalitě známé firmy… „Známe jméno ženy aplikující drogu, jméno ženy která si s dítětem drogu aplikovat nechává i původ drogy. Nadačný fond Abbigail Williams je všude. Drogy nemohou být součástí denního života. Informace samozřejmě předáme policii,“ sdělili zástupci fondu na Facebooku. Kromě policie se věcí zabývá i Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Že jde do tuhého podle všeho pochopil i manžel nezodpovědné matky – krátce poté, co všímaví Brňané na Facebooku prozradili jeho identitu, si smazal svůj účet na sociální síti. Patrně neustál nával kritiky, který na jeho rodinu dopadl.