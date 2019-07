Chlapec (11) se vážně zranil při pádu z koloběžky na Šumpersku: Letěl pro něj vrtulník!

Těžké zranění hlavy utrpěl ve středu v podvečer jedenáctiletý chlapec při pádu z koloběžky, na které po silnici sjížděl z hory Dlouhé stráně na Šumpersku. Zraněného hocha do nemocnice transportoval vrtulník záchranné služby.

Chlapec spadl při sjezdu po asfaltové silnici a jeho otec přes aplikaci záchranka v mobilním telefonu informoval záchrannou službu. "Poté jsme byli vyzváni i my s tím, že chlapec si i přes fakt, že měl přilbu, poranil hlavu a je v bezvědomí. Na místě jsme zjistili, že pád byl zřejmě tak prudký, že bezpečnostní přilba praskla," řekl ČTK David Spiller z Horské služby Jeseníky.

Horští záchranáři zajistili chlapci životní funkce a zafixovali ho do vakuové matrace. "Ošetřili jsme jej a připravili k transportu vrtulníkem Letecké záchranné služby Olomouc. Ten přistál asi kilometr od místa nehody, takže jsme chlapce museli k němu šetrně přepravit. To už ale měl zraněného v péči lékař záchranné služby a vrtulník ho pak transportoval k dalšímu ošetření do nemocnice v Brně," řekl Spiller.