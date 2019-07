Muž spadl v Rusku do jezírka plného asfaltu: Seškrabávali ho z něj žiletkami

Obrovské štěstí měl muž (33), který v opuštěné továrně ve městě Pavlovsk na západě Ruska poblíž Petrohradu spadl do jezírka toxického asfaltu. Zachránili ho kolemjdoucí a byl neprodleně převezen do nemocnice. Zdravotníci z něj hmotu odstraňovali holítky.

Muž byl od hlavy k patě pokrytý černou hmotou a svíjel se v agonii. Lékaři jej museli upoutat na pojízdné lůžko. Odstranění asfaltu z jeho kůže prý zabralo několik hodin. V současné době je však podle vyjádření doktorů mimo ohrožení života a propustili jej z nemocnice.

Kromě asfaltu zůstaly po uzavření továrny v areálu ještě další chemikálie. Místní úřady nyní plánují prostory továrny vyčistit, aby se zabránilo dalším případným nehodám.