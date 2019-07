Učitel nabádal žačky, aby si ho nahého natáčely. Dostaly trojky z chování

Učitel informatiky na gymnáziu ve slovenském Vranově nad Topľou měl prý vyzývat dvě ze svých žákyň, aby mu dávaly úkoly a natáčely si ho na video, zatímco on bude při tom zcela vysvlečený. Vedení školy rozhodlo, že dívky ztrestají trojkami z chování. Jejich rodiče se o tom dozvěděli až minulý týden.

Nečekaný šok zažili tento týden rodiče dvou žákyň základní školy v Bernolákově ulici ve Vranově nad Topľou na Slovensku. Dívky totiž měly dostat trojky z chování za to, že si natáčely svého učitele informatiky, který byl nahý. Ten je měl přitom k tomuto činu nabádat.

Učitel Michal B. běhal nahý mezi žáky: Nakonec vyvrcholil, tvrdí policie

Matka jedné z nich si stojí za tím, že její dcera nikdy problémy s chováním neměla a nedostala ani pokárání od třídního učitele. „Já si myslím, že tato trojka z chování je výstraha. Proč má ale na to doplatit moje dcera?“ uvedla matka. Podle slov ředitele školy Marka C. prý snížené známky nesouvisí s videem. „Byly řešené i s jinými souvislostmi a jen se to vystupňovalo,“ uvedl ředitel.

Učitel Michal B. se svlékl donaha před žáky na lyžařském kurzu: Některé z nich prý sexuálně obtěžoval

Podle školní inspekce má ředitel školy povinnost informovat rodiče, pokud má jejich dítě vážné problémy s chováním. Ředitel tvrdí, že u nich ve škole se každé zhoršení chování a porušení školního řádu s rodiči projednává.