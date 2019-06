Chlapce (†12) zabil eskalátor v obchodním centru! Zasekly se mu v něm kalhoty

Tragicky skončila nevinná dětská hra chlapců v obchodním centru v indickém městě Ráňčí. Chlapec (†12) si spolu s kamarády hrál na vršku eskalátorů, přičemž stál vedle pohyblivého zábradlí jedoucího dolů a snažil se jej zastavit. Náhle se mu do něj však zahákly kalhoty a zábradlí jej začalo táhnout pryč. Chlapec přes něj přepadl a na okamžik se zachytil jednou rukou. Po chvíli se však již neudržel a zřítil se z výšky 15 metrů. Pád nepřežil.

K tragické události došlo v sobotu 22. června v obchodním centru Nucleus Mall ve městě Ráňčí ležícím ve východoindickém státě Džhárkhand. Bezpečnostní kamery zachytily chlapce, který si hraje s partou dětí u eskalátoru jedoucího dolů, jak se snaží svýma rukama zastavit pohyblivé zábradlí. Po chvíli k němu přistoupí další děti.

Náhle je však vidět, jak jej zábradlí táhne pryč a hoch není schopný se vyprostit, přestože se o to usilovně snaží. Přepadává přes zábradlí, jehož se ještě několik okamžiků drží pravou rukou. Na pomoc se mu snaží přiběhnout další lidé, kteří vidí, co se stalo. Ale najednou sevření chlapcovy ruky povolí a je vidět, jak se nebohý hoch zřítí do hloubky 15 metrů.

Indické zákony nařizují, aby obchodní centra měla poblíž eskalátorů bezpečnostní sítě, které mají zabránit podobným nehodám. V tomto případě zde však scházely. Místní novinář Višvendu Džaipurirar, který byl svědkem otřesné události, uvedl: „Kdyby tam byly bezpečnostní sítě, chlapec by byl naživu.“

