Rostislav z Příbramska půjčené ferrari už nevrátil: Dostal se z vězení a teď je na útěku

Přes 250 tisíc korun investoval Rostislav Mikulášek (38) do svého zločinného plánu, na jehož konci získal od půjčovny luxusní vůz v hodnotě mnoha milionů. Ačkoliv za podvod skončil ve vězení, byl podmínečně propuštěn a teď uniká policii i spravedlnosti.

Rostislav Mikulášek se na krádež sportovního vozu velice dobře připravil. "Bylo to v předvánočním období, někdy kolem 12. prosince 2017 na Praze 8 v jedné firmě, která se zabývá půjčováním těchto vozidel," uvedl v pořadu Na stopě kriminalista Vladislav Martinec.

Do půjčovny přišel s falešnými doklady totožnosti a díky nim si od firmy půjčil luxusní vůz Ferrari 488. "Vozidlo měl mít k dispozici od 12. do 14. prosince roku 2017, což zhruba odpovídá časově 50 hodinám. Za to půjčové zaplatil cca 56 tisíc korun, což vychází vlastně tisíc korun na hodinu. Jako zálohu za půjčení tohoto vozidla zaplatil 200 tisíc korun," popsal kriminalista s tím, že muž půjčovně způsobil škodu ve výši asi pěti milionů korun.

Falešný zájemce ukradl vzácné ferrari: Majiteli ujel při zkušební jízdě

Mikuláška pak policisté poznali díky fotografii na padělaných dokladech - byla to pro ně totiž známá firma. Tou dobou si Mikulášek odpykával trest 18 měsíců za podvod. Jenže jen v domácím vězení, a tak pro něj nebyl problém trest porušit.

Policisté recidivistu vypátrali a zadrželi, kde ale skončilo ferrari, se nedozvěděli. Dnes již patrně jezdí po zahraničních silnicích s novými registračními značkami i VIN kódy.

Pro neplnění podmínek domácího vězení putoval Mikulášek do klasické věznice a čekal ho soud kvůli odcizenému autu. Mikulášek ale jednání neustále bojkotoval a vymlouval se na svůj zdravotní stav, čímž docílil odkladu dost dlouhého na to, aby se mezitím dostal z věznice na podmínku.

A jak se dalo očekávat, recidivista zmizel - 22. května letošního roku po něm policie vyhlásila pátrání. Mikulášek je nekontaktní pro bezpečnostní složky a nedostavil se ani k soudu. Porušil tak podmínky propuštění a hrozí mu spolu s trestem za několikamilionovou škodu při zcizení ferrari jako recidivistovi mnoho let ve vězení.

Rostislav Mikulášek je asi 180 cm vysoký, střední postavy. Má hnědočerné krátké vlasy, hnědé oči a černé prořídlé strniště. Pokud máte o tomto muži jakékoliv informace, můžete je policii sdělit na lince 158.