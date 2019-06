Dcera Pavla, který zemřel po transfuzi: V tátovi zapomněli kleště, říká Petra

„Otec nám to řekl, když absolvoval zákrok, který souvisel s odsáváním vody na plicích,“ vzpomíná Petra pro deník Plus Jeden Deň. „Měl to být kousek kleští! Věřím otci, že to, co řekl, se opravdu stalo,“ pokračuje mladá žena s tím, že rodina o tomto průšvihu nenašla v žádné ze zpráv lékařů ani jedinou zmínku. Listu to potvrdil i doktor, který si přeje zůstat v anonymitě. Je totiž přesvědčen, že tento moment byl v Pavlově případu klíčový.

Co dělali s kleštěmi?

„Běžně to děláme tak, že do přesně určených míst vpíchneme jehly napojené na hadičky. Tekutinu z nich následně odsáváme injekční stříkačkou. Odsávat tekutinu můžeme i podtlakovým přístrojem. Tento zákrok je běžný a není potřebné při něm pacienta řezat a tedy nemůže ztratit krev, kterou by bylo potřebné doplnit infuzí jako v daném případě. Nerozumím, co dělali s kleštěmi," vysvětluje odborník.

Mluvčí košické nemocnice Ivana Stašková se k tomu původně vyjádřila velmi stručně. „Tato informace není pravdivá,“ řekla dříve. Nyní to okomentovala ve zprávě: „Tuto informaci považujeme za nepodloženou, nemáme o ní žádný důkaz a ani při prošetřování případu jsme se s ničím takovým nesetkali.“ Policie se případem nadále zabývá. Věnuje se mu i Úřad pro dohled nad zdravotní péčí. Rodina se se smrtí Pavla nechce jen tak smířit.

Je to horší a horší, naříká Petra

„Žije se nám o hodně hůř než těsně po té neuvěřitelné zprávě o smrti otce. Všichni jsme byli rozlítaní. Máma v Rakousku, já v Česku a otec s bratrem v Košicích. Teď však už neuslyším šramot klíčů ve dveřích a otec nevejde do bytu veselý a usměvavý," naříká děvče. Podle Petry byl její otec velmi hodný a oblíbený člověk, který neměl s nikým problémy.

„Otec nikdy nebyl nervózní, byl to muž činu. Teď chápu, čeho jsem si tehdy možná nevšímala. Byl pilířem naší rodiny. Všechno udělal, zařídil a postaral se nejen o nás s mamkou a bratrem, ale i o dědu. Toto všechno je nenávratně pryč,“ smutní Petra. Nyní je odhodlaná udělat všechno proto, aby zjistila, proč její milovaný otec musel zemřít. Trápí ji, že rodinu dosud nikdo z nemocnice nekontaktoval ani se neomluvil.

Co se Pavlovi stalo?

Pavla hospitalizovali v košické nemocnici koncem února. Během operace ztratil hodně krve, proto byla potřebná transfuze. Při ní však došlo k záměně krve a on dostal namísto 0+ chybně B+. Personál omyl neodhalil, protože neudělal trest na vyšetření kompatibility mezi krevní skupinou příjemce a dárce. Muž z Košic pak po fatálním chybě bohužel zemřel.