Alenu chyba lékařů málem stála život. Mimoděložní těhotenství jí nevěřili

Když bylo Aleně (64) 28 let, málem zemřela kvůli chybné diagnóze. Podle lékařů trpěla chudekrevností a „pumpovali“ do ní krevní transfúze. Absolventka medicíny ale byla přesvědčená, že problémem je mimoděložní těhotenství. Po týdnu, kdy jí špatně uhnízděné vajíčko narušovalo cévy a způsobovalo krvácení do břicha, si „vydupala“ operaci. Rodina ani doktoři už nedoufali v záchranu, Alenu během operace dvakrát resuscitovali a obávali se poškození mozku i ledvin. Nakonec ji údajně neplodnou pustili domů. Dnes je to šťatná matka dvou dětí, která se s Blesk Zprávami podělila o svůj příběh.