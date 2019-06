Bratr exposlance zemřel při rybaření: Marcel (†28) zmizel pod hladinou 100 metrů od břehu

K neštěstí došlo v sobotu odpoledne. Mladík se společně s partou kamarádů vydal na plavbu člunem. Ve vzdálenosti 120 metrů od okraje vodní nádrže se rozhodl, že skočí do vody a doplave na břeh vlastními silami. Bohužel se po 20 metrech plavání ztratil pod vodou. Záchranáři vylovili jeho tělo až na druhý den. Samozřejmě bez známek života.

Záchrannou akci překazila bouřka

„Ztratil se pod hladinou někde mezi částí Přístav a přehradní hrází. Hledali jsme ho několik hodin a rozhodli jsme se pro blížící bouřku ukončit záchrannou akci, protože se začalo blýskat,“ řekl Novému Času Igor Janckulík z tamní záchranné služby. Kamarádi jsou z toho, co se stalo, zdrcení. Maturant (†20) se utopil při oslavách. Přítelkyně Dominika mu poslala do nebe dojemný vzkaz

Rybář Tibor ze slovenského Martina, který byl s Marcelem na výletě, se snažil najít topícího se muže sonarem ihned po vyhlášení pátrání. Záchranáři také dělali vše, co mohli. Jenže najít lidské tělo v hloubce 11 metrů není nic snadného. Dobrovolníci se nakonec ještě těsně před bouřkou rozhodli udělat poslední pokus. Ten byl sice úspěšný, ale bohužel bylo jasné, že Marcel již nemůže být naživu.

Kontroverzní poslanec přišel o bratra