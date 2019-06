Policie obvinila z loupeže muže z Kroměřížska: Hrozí mu deset let

Policisté obvinili dvacetiletého muže z Kroměříže z loupeže, v případě odsouzení mu hrozí až desetileté vězení. Agresor v Kroměříži napadl dva lidi, od nichž se snažil získat peníze. Soud v sobotu útočníka poslal do vazby.

Incident se odehrál ve středu kolem 22:00 na parkovišti před obchodním domem v Kotojedské ulici. „Mladý pachatel posilněný alkoholem se tam nejprve zaměřil na šestatřicetiletého muže. Chtěl po něm výměnou za láhev vodky sto korun. Když mu muž peníze nechtěl dát, srazil ho na zem, bil ho pěstmi do obličeje, roztrhl mu tričko a následně ho udeřil lahví s alkoholem do hlavy tak silně, až se rozbila. Rozbitou lahví pak ještě uhodil ležícího muže do zad a způsobil mu tak řeznou ránu,“ uvedla mluvčí Simona Kyšnerová.

VIDEO: Neznámý lump zbil a okradl muže ve výtahu! Kamera zachytila jeho tvář

Agresorovu pozornost vzápětí upoutal další kolemjdoucí, což umožnilo zraněnému muži utéct. "Násilník se rozběhl k nové oběti, a to k osmačtyřicetiletému muži. Povalil ho na zem a také po něm chtěl peníze. Muž mu je odmítl dát a v nestřeženém okamžiku, když se pachatel ohlédl, vyskočil ze země a utekl mezi auta, kde nasedl do vozidla jemu neznámé ženy. Žena poté vůz zevnitř uzamkla. V okamžiku, kdy se agresor pokoušel otevřít zadní dveře, se rozjela a ujela pryč," uvedla Kyšnerová.

Pachatele útoku se policii podařilo na základě popisu do několika hodin od útoku vypátrat a zadržet. Podle mluvčí nadýchal 1,57 promile alkoholu.