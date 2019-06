Děsivé video: Zachraňovaná stařenka se roztočila jako vrtule!

V úterý ráno mířila 74letá turistka na horu Piestewa Peak v Arizoně, která je druhým nejvyšším vrcholem horského pásu Phoenix Mountains. Během túry však spadla. Přiletěl pro ni záchranářský vrtulník. Ženu uložili do transportního vaku, který visel na laně pod vrtulníkem. Při transportu však prasklo pomocné lanko, které zamezuje lůžku, aby se otáčelo. Následkem toho se vak se ženou roztočil nebezpečně vysokou rychlostí.

Při úterním výstupu na horu Piestewa Peak v Arizoně 74letá turistka spadla a utrpěla zranění obličeje a hlavy. Musel pro ni přiletět vrtulník. Záchranáři ji uložili do vaku, v němž ji měli pomocí lana vytáhnout do vrtulníku.

Pak se stalo něco děsivého. Lanko, které brání tomu, aby břemeno zavěšené na tažném laně rotovalo, prasklo. Tím pádem se záchranný vak, v němž žena ležela, nebezpečně rychle roztočil.

„Někdy se stane, že když zdvihneme vak ze země, začne se točit. Máme proto k vaku připevněné lanko, které má rotaci zabránit. Dnes to nefungovalo,“ poznamenal vrchní pilot Paul Apolinar.

Pilot záchranného vrtulníku Derek Geisel z toho byl nesvůj. „Když jsme vak spustili dolů, rotace přestala. Potom jsme ho opět pomalu tahali nahoru a znovu se začal točit. Když jsme se rozletěli vpřed, rychlost točení klesla na takovou hodnotu, že jsme byli schopní dostat vak bezpečně do vrtulníku,“ popsal.

Nakonec se vrtulníku podařilo přistát na parkovišti pod horou Piestewa Peak. Tam ženu přeložili do sanitky a odvezli do nemocnice na pozorování. „Rotace jí nezpůsobila žádnou újmu. Měla pouze lehkou závrať a žaludeční nevolnost. Lékaři jí dali potřebné léky a její stav je stabilní,“ řekl náčelník hasičů z Phoenixu Bobby Dubnow.

Paul Apolinar sdělil, že za posledních 6 let provedli 210 záchranných akcí a slyšeli pouze o dvou případech, že by se něco podobného stalo. „Jsou to však situace, k nimž dochází, a záchranáři trénují, jak s nimi nakládat,“ dodal.