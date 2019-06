Zbabělec shodil chlapečka (5) ze třetího patra: Chtěl zabíjet, protože ho odmítly ženy

Emmanuel Aranda shodil 5letého Landena Hoffmana ze třetího patra. Dostal 19 let

Soud poslal na 19 let za mříže Emmanuela Arandu (24), který se v březnu pokusil zabít dítě v nákupním centru. Šílený útočník bezdůvodně popadl 5letého Landena Hoffmana a shodil ho z balkonu ve třetím patře obchodního domu. Hoch pád přežil, z těžkých zranění se ale stále dostává.

Malý Landen (5) z americké Minnesoty byl ve špatnou dobu na špatném místě a za cizí frustraci málem zaplatil životem. Bezdomovec Emmanuel Aranda (24) se 12. dubna vydal do obchodního domu Mall of America, aby se seznámil s nějakou ženou.

Aranda však úspěšný vůbec nebyl, dostalo se mu jen několika odmítnutí, což ho rozzuřilo do nepříčetnosti a rozhodl se, že se na někom pomstí. Po chvíli hledání cíle své agrese si šílenec všiml Landena. Dítě nemělo šanci se bránit. Emmanuel Aranda hocha chytl a shodil z ochozu ve třetím patře nákupního centra. Chlapeček přežil a útočník skončil v policejní cele.

„Hledal jsem někoho, koho bych zabil,“ vysvětlil Aranda kriminalistům. Šílenec podle svých slov nejprve chtěl zavraždit dospělého, ale pak místo toho svůj zbabělý útok směřoval na bezbranné dítě.

Zemřela Sophia (†10), „holčička bez tváře“: Kvůli postižení čelila rodina nenávistným útokům

„Váš čin byl zlý a sobecký. Toho dne jste se rozhodl poslechnout vaši horší část,“ přečetla státní zástupkyně Cheri Ann Townsendová vyjádření otce oběti. „Upřednostnil jste zlo před dobrem, podlehl jste nenávisti a využil ji proti našemu krásnému chlapečkovi. A tím váš vliv na naše životy skončil, z nás už si nic víc nevezmete.“

Ann Townsendová přečetla i vyjádření maminky malého Landena. „Ten den jste myslel na sebe, na své pocity a chtěl jste, aby to pocítil i někdo jiný. Je mi smutno, že jste si vybral zlobu a nenávist,“ vzkázala žena útočníkovi.

Arandova matka Becky a rodinná kamarádka Jessica Harrisová novinářům před budovou soudu řekly, že Emmanuel byl jako dítě často v péči psychologů. Diagnóza se prý často měnila, od deprese přes autismus až ke schizofrenii.

Podle žen žil Emmanuel v době útoku na ulici. „Snažíme se zjistit, co se stalo, co ho k tomu vedlo. Potřebujeme odpovědi stejně jako všichni ostatní,“ řekla Becky médiím. Emmanuel dostal za pokus o zabití dítěte 19 let, hrozilo mu až 20.