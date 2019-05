Alex s dětmi našel v Hlinsku funkční granát: Hře se smrtí přihlížela učitelka

Alex šel s kamarády a vedoucí kroužku hledat k rybníku žáby. Namísto obojživelných zvířat však malý chlapec našel něco, co mohlo zabít nejenom jeho, ale i všechny kolem. O případu informovala TV NOVA.

Vypadalo to jako konzerva

„Sehnul jsem se a vedle žáby jsem našel takovou konzervu. Zajímalo mě, co to je,“ vypověděl TV Nova Alex. Že je granát funkční, nepoznal ani on ani vedoucí kroužku. „Řekla, že to je asi nějakej cvičnej granát, že tam je nějaká díra, že už nebude použitelnej,“ řekl chlapec. Poté, co si s ním děti hrály, si ho odnesl domů. Rodiče se nestačili divit.

„Mohlo se stát velké neštěstí,“ zděsili se následně místní. Přivolaný pyrotechnik pak granát zajistil. Podle strážců zákona udělala vedoucí kroužku velkou chybu, že děti nechala s municí hrát.

Varování policie