Záhada pěti mrtvých v Bavorsku: Stála za hrůznými mordy sekta?

Němečtí policisté odhalili další detaily hrůzného mordu v Bavorsku. V sobotu tu v Pasově nalezli tři mrtvé zastřelené kuší a později i další dvě mrtvoly v Dolním Sasku. Oběti z první objevené trojice se jmenovali Torsten Weiss (†53), Kerstin Endersová (†33) z Porýní-Falce a Farina Caspariová (†30) z Dolního Saska. Caspariová měla ostatní dva zavraždit a poté zabít sebe samotnou střelou do krku. Jedna z později nalezené dvojice žen měla být milenkou Caspariové.

Podle německé policie se jednalo o čtyřnásobnou vraždu a sebevraždu. Těla jednoho muže a dvou žen se našla v sobotu v Pasově a další dvě patřící ženám ve městě Wittingen. Smrt prvních tří byla pro policii záhadou. Ženy byly oděny celé v černém, jedna ležela na posteli. Vousatý muž měl na sobě středověké tetování.

Hrůza v Pasově: U jedné ze tří obětí zastřelených kuší našli další mrtvoly!

Torsten Weiss a Kerstin Endersová leželi společně na posteli držíce se za ruce a vedle sebe měli položeny své závěti. Má se za to, že druhá žena Farina Caspariová dvojici zavraždila a poté si vpálila šíp do krku. V pondělí policisté nalezli v bytě Caspariové ve městě Wittingen 35letou učitelku Gertrudu C., která byla její partnerkou, a 19letou Carinu U. V bytě prý žádné kuše ani šípy neobjevili.

Německá média navíc zjistila, že se všechny oběti vzájemně znaly a v jeden čas také společně žily. Weiss údajně pro skupinku pronajímal farmářské stavení ve městě Wietze nedaleko německého Hannoveru. Tady s druhou obětí Kerstin Endersovou žil několik měsíců v roce 2017. Na čas tu údajně bydlely i další tři oběti Farina Caspariová, Gertruda C. a Carina U.

Podle sousedů byl Weiss dominantní. Ženy se k němu chovaly s úctou, jako by se ho bály. Podle některých se jednalo o malou sektu.

Podle deníku Bild měla mrtvá trojice z Bavorska zálibu ve středověkých zbraních, alchymii a rytířských turnajích. Weiss posledních pět měsíců vlastnil obchod se středověkými zbraněmi a oblečením. Měl tam rovněž prostor, kde pořádal po večerech lekce v historickém šermu. Bizarní obchod vedl společně s Endersovou, měl na něj i licenci.

Trojice se prý nastěhovala do hotelu Zur Triftsperre poblíž rakouských hranic o páteční deštivé noci, když se vraceli z Rakouska. Caspariová údajně zaplatila předem 7000 korun za tři noci bez snídaně a pak všichni odešli do pokojů. Neměli s sebou žádná zavazadla, později se pouze vrátili do auta pro své brašny s kušemi.

Policie našla v pokoji všechny kuše stále zabalené v pouzdrech. Na rozdíl od předchozích zpráv policisté v úterý oznámili, že v apartmánu ve Wittingenu nenašli žádnou kuši ani šípy.