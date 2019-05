Chlapečci ze Svitav urazili ve fabii několik kilometrů v dopravní špičce: Nakonec utekli

Dva malí chlapci ze Svitav si od rodičů „vypůjčili bez dovolení“ automobil Škoda Fabia, nasedli za jeho volant a vyrazili do ulic. Během několikakilometrové jízdy bourali. Auto nakonec nechali stát v boční ulici a utekli. Škoda přesahuje deset tisíc.

K události došlo v páteční špičce okolo páté hodiny odpoledne. Chlapci si ke svému činu tak nemohli vybrat horší čas. Na celé události je přitom nejvíc šokující věk obou aktérů. „Mohu potvrdit, že dotyčným je méně než deset let,“ řekl Blesku policejní mluvčí Ondřej Zeman.

„Chlapci měli poškodit jiné zaparkované vozidlo. To je ale od jízdy neodradilo a pokračovali v započatém výletě po Svitavách,“ uvedl Zeman. Děti se pak za volantem vydaly na jednu z nejrušnějších komunikací ve městě. Po ulici Tomáše Garrigua Masaryka ujely přes 3 kilometry.

Nezletilí pachatelé nakonec automobil nechali odstavený ve vedlejší ulici a utekli pryč. Případ si nyní převzala policie. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro přečin neoprávněného užívání cizí věci,“ řekl Ondřej Zeman. Jak se chlapci dostali ke klíčům a co je motivovalo, musí policie zjistit.

Pokud by bylo chlapcům více než 15 let, hrozil by jim i pobyt za mřížemi na dva roky. V tomto případě je velice pravděpodobné, že vyšetřovatelé případ odloží. Komplikacím se však nevyhnou především rodiče dětí. Čekají je finanční výdaje. „Škoda na obou vozidlech je prozatím vyčíslena na 15.000 korun,“ sdělil mluvčí. Své budou muset rodiče vysvětlit i zaměstnancům Orgánu sociálně-právní ochrany dětí a mládeže (OSPOD). Ten se bude podle TV Nova případem zabývat také.