Chlapce (†5) srazil vláček v zábavním parku: Policie obvinila několik osob!

Tragédie se odehrála během rodinného festivalu v zábavním parku. Malého chlapce (†5) srazil turistický vláček, z něhož chlapeček se svou matkou vystupoval. Na následky zranění zemřel. „Viděli jsme jet mašinku, a jak zastavila, někdo křičel, děti, děti,“ pověděla pro TV Nova očitá svědkyně.

Chlapce (†5) přejel vláček na festivalu u Žďáru nad Sázavou. Marně ho půl hodiny oživovali

„Zastavil na křižovatce, dával přednost protijedoucímu vozidlu a v tom okamžiku maminka s dítětem vystoupila z vláčku,“ vyjádřil se k nehodě majitel zábavního parku Libor Šikl. Kriminalisté se případem zabývali téměř rok. Nechali si také zhotovit posudky z oboru dopravy. Zajímali se především o technický stav vláčku.

„Tento případ je velice složitý a kriminalisté si museli vyžádat vypracování znaleckých posudků, které v současné době vyhodnocují,“ sdělila televizi mluvčí policie kraje Vysočina Dana Čírtková.

Podle informací TV Nova zahájili kriminalisté trestní řízení proti konkrétním osobám, jak fyzickým, tak právnickým. Mezi nimi může být například řidič vláčku nebo rodiče chlapce. Podle majitele parku však řidič v žádném případě nepochybil. Policie zjišťuje, zda řidič mohl vůbec vystupující rodinu vidět a také jestli mohla matka se synem na daném místě vystoupit.

„Trestní stíhání bylo zahájeno pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti,“ doplnila mluvčí. „To, že někoho obvinili, to je samozřejmé, někde to musí skončit,“ říká Libor Šikl. Podle informací TV Nova by mělo vyšetřování skončit během několika týdnů. Viníkům hrozí až tři roky pobytu za mřížemi.