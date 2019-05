Dědice impéria Coca-Cola zkontrolovala policie: V tryskáči měl marihuanu za 30 milionů

Jeho jmění činí dle odhadů neuvěřitelných 44 miliard korun. Přesto se dědic impéria Coca-Cola, řecko-nigerijský podnikatel Alki David (50) snaží zbohatnout ještě více. Momentálně to zkouší v marihuanovém byznysu. Jenže to mu přineslo pořádný průšvih. V Karibiku ho v jeho tryskáči chytili i s kamarádem, hercem Jonathanem Rhysem Meyersem (41) a s marihuanou za v přepočtu 30 milionů korun.

Zámožný Alki David je dědicem skupiny Leventis-David Group. Do té spadá i slavná Coca-Cola HBC, jedna z největších plnírenských firem světa, která vyrábí, prodává a distribuuje nápoje Coca-Cola Company, uvedl Daily Mail.

Byznys s trávou

V poslední době se David pouští i do podnikání s léčebným konopím, a jelikož je ve Svatém Kryštofu a Nevisu na spadnutí legalizace marihuany, zkouší prorazit i tam. Do karibského státečku proto před pár dny přepravil konopná semínka, olejíčky a na pět tisíc sazenic, vše v hodnotě 30 milionů korun. „Miliardářská dědička“ Anna (28) jde do basy! Podváděla celebrity i banky

Doprovázeli jej kamarádi Chase Ergen a irský herec známý ze seriálů Tudorovci a Vikingové Jonathan Rhys Meyers i s rodinou. Jenže jakmile jejich letadlo dosedlo na letišti v Basseterre, všechny zatkla policie!

Manželce prohledávali tělesné dutiny

„Jonathanově manželce a tchyni dokonce prohledávali tělesné dutiny. Poté jsme z letiště odešli, ale když jsme chtěli zemi po pár dnech opustit, zadrželi nás znovu,“ vzkázal David. Boháč byl již propuštěn na kauci v přepočtu 700 tisíc korun. Podvodnice Anna se vydávala za miliardářskou dědičku a oblafla i Billa Gatese! Hrozí jí 15 let

Během pár hodin má předstoupit před soud. David se sice dušuje, že vše činil v mezích zákona. Nevypadá to ale tak. „Marihuana v naší zemi dosud legalizována nebyla, pouhé její držení je trestné,“ uvedl tamní právník Henry Browne. Osud Meyerse je neznámý.

David podřízeným pouští porno

Alki David je výstřední chlapík – mj. netají, že v práci chodí nahý a svým podřízeným pouští porno. „Tomu se říká zábava na pracovišti,“ vysvětluje. Smrt spisovatelky Rosamunde Pilcherové: Dědictví 5,1 miliardy! Kdo ho dostane?

Nedávno ale přestřelil, bývalá zaměstnankyně jej obvinila, že jí dal vyhazov poté, co s ním odmítla mít sex. Soud jí dal za pravdu a nařídil Davidovi vyplatit jí v přepočtu 253 milionů korun.

Potácel se s lahví vodky

Meyers dlouhodobě bojuje se závislostí na alkoholu. Opakovaně se léčil, vždy do ní ale znovu spadl. V roce 2015 jej nafotili, jak se ulicemi Londýna potácel opilý, ve špinavém oblečení a z lahve nasával vodku. Lucemburského velkovévodu Jeana (†98) oplakala evropská šlechta. Déšť mu nepřál

„Udělal jsem chybu a je mi trapně, ale bylo to jen lehké uklouznutí v mé léčbě,“ kál se. Když se mu před časem narodil syn, jemuž dal jméno Vlk, přece jen se konečně trochu zklidnil.