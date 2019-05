Desítky tuleních mláďat živořily na pytláckých farmách: Po záchraně je pustili zpět do přírody!

Hrůzný nález učinila čínská policie na jedné odlehlé farmě na severovýchodě země. V otřesných podmínkách tu živořily desítky tuleních mláďátek, která měla být pytláky prodána do akvárií a dalších komerčních zařízení. Na farmě bylo nalezeno bezmála sto nebohých mláďat, ovšem zachránit se podařilo jen jednašedesát. Mláďata, která přežila, byla nakonec navrácena do přírody!

Zátah na farmě ležící u čínského města Ta-lien policie provedla 11. února. Několik desítek vyhladovělých a zubožených tuleních mláďat bylo převezeno do různých institucí zabývajících se ochranou podmořského života v čínské provincii Liao-ning, kde byla do té doby, než podle veterinářů mohla být vypuštěna zpět do přírody.

První čtyřiadvacet mláďat se navrátilo do přírody 11. dubna. Dalších sedmatřicet mláďat muselo ještě pár dní počkat. Nakonec se však také dočkala a byla vypuštěna do přírody 10. května. Samozřejmě všechna mláďata měla na sobě GPS lokátor, aby vědci věděli, kde se zdržují. Policie na farmě zadržela osm lidí, kterým kvůli pytlačení a prodeji mláďat hrozí deset let za mřížemi.