Mladík (17) ukradl auto rodičům: Octavii pak „zrušil“ v poli a utekl!

Sedmnáctiletý mladík nezvládl řízení v neděli krátce po půlnoci. Vozidlo tovární značky Škoda si doma vypůjčil bez dovolení rodičů a mezi obcemi Stará Ves a Rymice na Kroměřížsku pak „zaparkoval“ Octavii v poli.

„Při průjezdu pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost jízdy, přejel do protisměru a následně vyjel mimo cestu do pole s obilím, po kterém pokračoval v jízdě, a to zhruba šedesát metrů,“ informovala policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Podle slov policie pak teenager za volantem ještě prorazil náletové dřeviny, přeletěl potok, projel dalšími dřevinami a následně se zastavil na poli s vojtěškou. Nehoda se obešla bez zranění. Hocha to ale pravděpodobně bude bolet doma, protože rodičům způsobil škodu na vozidle a to přibližně 60 tisíc korun. Další čtyři tisíce pak zaplatí na zničené vegetaci.