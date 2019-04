Rodina se 3 holčičkami přišla při požáru o vše, táta Martin skončil v nemocnici: Obec vyhlásila veřejnou sbírku

Nepěkné zakončení Velikonoc si prožila mladá rodina z Huslenek na Vsetínsku v pondělí večer. Dům jim zachvátil požár. Ten propukl v kotelně krátce před osmou večer, na místo vyrazily čtyři hasičské jednotky.

„Požár se velmi rychle šířil. V době příjezdu prvních jednotek byla požárem zasažena celá střecha jednopodlažního domu. Hasiči ihned začali požár hasit a dostali jej pod kontrolu během půl hodiny,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Podle ní byl rovněž popálen majitel domu, kterého hasiči ošetřili a předali lékařům, kteří na místo rovněž dorazili. „Ti nakonec muže odvezli do nemocnice k dalšímu vyšetření.“

Oheň hořel zničující silou, hasiči mohli likvidaci požáru vyhlásit až v deset večer. Dům i okolní budovy chladili vodou, stejně jako dvě propan-butanové lahve, které v domě zůstaly. „Nešťastný majitel kvůli požáru tak doslova přišel o střechu nad hlavou. Způsobená škoda požárem přesáhne jeden milion korun,“ dodala mluvčí.

Tragédie se velmi rychle roznesla i mezi obyvateli Huslenek a nikdo neváhal s nabídnutím pomocné ruky. Starosta ve středu svolal mimořádně radu obce a vyhlásili veřejnou sbírku na pomoc mladé rodině se třemi malými holčičkami (2, 3 a 6), která při požáru přišla o všechno.

„Obec zřídí transparentní účet (číslo účtu bude zveřejněno co nejdříve), kam můžete zaslat finanční podporu rodině, případně můžete složit finanční dar přímo do pokladny obce Huslenky. Vítaná je i pomoc hmotná, a to buď přímo oslovte rodinu, nebo dary doneste na obecní úřad,“ stojí na facebooku obce.

Podle odezvy se rodině ozvaly stovky lidí, kteří neváhali a poslali buď materiální pomoc, nebo přiložili ruku k dílu na spáleništi. „Dobrý den všem, konečně se dostávám k tomu vám všem, kterým jsme nestihli odepsat, zvednout telefon atp., moc a moc poděkovat. Hlavně za tu pozitivní energii, která k nám od Vás všech míří a opravdu moc nám to pomáhá. Moc děkujeme za věcné dary, jako oblečení a věci denní spotřeby, těm, kdo nás pomohli zajistit na nejbližší dny... stejně jako hračky pro děti, které díky tomu už nestíhají myslet na to, co nás potkalo a jsou veselé,“ napsal na facebooku tatínek Martin.