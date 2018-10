Jaroslavovi uhořela rodina. Město se mu skládá na opravu domu, peníze zoufale chybí

Požár rodinného domu připravil Jaroslava Vlčka (61) naprosto o všechno. Plameny pohltily jeho ženu, syna... Vedle toho pak i všechny věci a doklady. Obec Čimelice ale svého rodáka nenechala na holičkách. Uspořádala sbírku, aby Jaroslav získal finance alespoň na to nejnutnější. Aktuálně se řeší, co s domem, který sice vyhořel, nosné stěny ale údajně nejsou poškozené a objekt by bylo možné dát znovu dohromady. To si ale žádá nemalé finanční prostředky. Celou škodu totiž hasiči vyčíslili na tři miliony korun. Ve sbírce se zatím sešlo 140 tisíc.

Neštěstí se stalo v noci na 9. března 2018. Měla jej zapříčinit neopatrnost při přitápění. A ta stála životy Jaroslavovy ženy a také jeho syna. „Do Čimelic vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému. Z jednotek požární ochrany to byli profesionální hasiči ze stanice Písek a dobrovolní hasiči obcí Čimelice a Mirovice. K požáru bylo vysláno celkem pět cisteren,“ uvedli jihočeští hasiči.

Číslo účtu sbírky pro Jaroslava: 115-7149510297/0100

Požár podle hasičů zachvátil prakticky celé patro a střechu domu. Pan Jaroslav skončil v péči záchranářů s podezřením na nadýchání zplodinami. V průběhu hasebních prací hasiči nalezli dvě mrtvé osoby. To byla žena a syn pana Jaroslava. Hasiči dostávali požár pod kontrolu od druhé hodiny noční do osmé hodiny ranní.

Jaroslav: Teď je všechno na houby

Ve městě se posléze strhla vlna solidarity. Obec vyhlásila pro muže sbírku a pomáhá mu, jak jen to je v jejích silách. Podle hasičů vznikla materiální škoda ve výši 3 miliony korun. Kolik se zatím vybralo peněz? „Všechno teď záleží na lidech, sbírka je vypsaná na rok a uvidí se, jak to bude vypadat. Zatím se vybralo přibližně 140 tisíc korun,“ uvedl pro Blesk Zprávy starosta obce Vladimír Pánek.

Potvrzeno: Lidské torzo z vyhořelé ubytovny v Plzni patří mladé ženě, obviněný sedí ve vazbě

Jak se aktuálně vede muži, který přišel při požáru doslova o všechno? Blesk Zprávy se s ním spojily v exkluzivním rozhovoru, když byl právě na cestě z práce - pracuje v zemědělském družstvu jako traktorista. Jeho hlas zněl unaveně a smutně. „Jak se mám? Dalo by se říct jakž takž, jak se říká, jakž takž na druhou,“ popsal svoje pocity Jaroslav.

Co říká na sbírku, kterou na něho město uspořádalo? „Jsem za to strašně rád. Je to asi půl roku, co jsme vyhořeli, já to moc nesleduju, je to všechno na houby, mám hodně starostí,“ dodal muž s tím, že vůbec neví, co bude dál.

Peníze chybí

Opravy domu jsou zatím otevřené. Potřebné peníze na opravu totiž chybí. Verdikt statika ohledně stavu domu přišel až minulý týden. „Pomohli jsme mu s oslovením statika, ten tam byl hned po požáru, ohledal to a zjistil, že nosné zdi jsou v pořádku. Dále se čekalo na vyklizení nemovitosti, protože statik nemohl dokončit práci, z toho důvodu, že nebyly obnažené stropní trámy. Teprve minulý týden přišla závěrečná zpráva, protože bylo hodně těžké sehnat firmu, která by to vyklizení udělala,“ vysvětlil Blesk Zprávám starosta Čimelic Vladimír Pánek.

Město muži pomáhalo s oslovováním firem, který by objekt vyklidily, každá by chtěla příliš mnoho peněz. Dělníci se navíc báli případně narušené statiky a chtěli vědět, že na ně dům při vyklízení nespadne. Statik ale nemohl do objektu, dokud nebude vyklizený, a tak se práce dostala do začarovaného kruhu. Pomohli až místní.

„Tak to šlo dokola, až jeden místní občan na to skočil se svými syny a vyklidili to. Jinak to byl zakletý kolotoč. Statik tedy dokončil zprávu a z té vyplývá, že je to víceméně v pořádku až na schodiště, nějaký trám a samozřejmě krov, který se musí vyměnit,“ vysvětlil starosta.

Nový krov, který je pro budovu zásadní, by vycházel na 400 až 500 tisíc korun. Ty Jaroslav nemá. A to mu obec vypomohla dokonce i s vykoupením některých pozemků, čímž získal 60 tisíc korun. Prodej dalších pozemků bude následovat, to má na starosti realitní poradce.

V "kulturáku" v Drnovicích se propadl strop! Hasiči tu krotí rozsáhlý požár

Jaroslav, o kterém starosta hovořil jako o velkém dobrákovi, dnes bydlí u kolegyně z práce, která mu v těžkých časech poskytla zázemí. „Nyní bydlí v Rakovicích, to je hned vedle. Pan Vlček totiž pracuje v zemědělském družstvu Čimelice, které má sídlo právě v Rakovicích. Jeho spolupracovnice má velkou usedlost, kde mu poskytla bydlení. Stará se o něho, vaří mu. Znají se léta a ona se mu teď snaží pomoci,“ uzavřel Pánek.