Rodina bombových sebevrahů: Na Srí Lance se odpálili dva bratři i matka s dětmi!

Za velikonočními bombovými útoky na Srí Lance v hotelích Šangri-La a Cinnamon Grand stojí podle místních vyšetřovatelů dva synové bohatého obchodníka s kořením Yoonuse Ibrahima. Bratrům bylo necelých 30 let a oba dva pracovali v otcově byznyse v největším městě Kolombu. Na útocích podle policie pracovali ve své „rodinné centrále“. Jejich rodiče se ještě nepodařilo vypátrat.

Jeden z bratrů uvedl při ubytování v hotelu falešnou identitu, zatímco druhý poskytl pravdivé údaje. To přivedlo policisty na adresu jeho domu v komerční části Kolomba. Když však speciální komando vstoupilo do domu, Ilhamova žena Fatima odpálila bombu, která zabila ji, její dvě děti a tři členy policejní zásahové jednotky. Několik členů rozrostlé rodiny skončilo ve vazbě.

Obětí útoků na Srí Lance už je 359. Kolombo vystrašila další exploze

„Byla to samostatná teroristická základna řízená jednou rodinou. Měli peníze i motivaci. Operovali ze své centrály a je pravděpodobné, že ovlivnili také členy jejich široké rodiny,“ oznámil vyšetřovatel. „Podle toho, co jsme doposud nashromáždili, útočníci řekli svým blízkým, co mají v plánu. Vypadá to, že je inspirovala zahraniční teroristická skupina, ale kam až sahají jejich přímé kontakty, zůstává nejasné,“ sdělil další policejní úředník.

Úkolem vyšetřování je nyní zjistit, jestli za jejich radikalizaci může zahraniční vliv a jak se vůbec mohly děti takto bohaté rodiny do něčeho takového zapojit. Bratři byli klíčovými členy srílanské islamistické skupiny národní Tauhíd džamáate (NTJ). K útokům se přihlásila ISIS, ovšem vláda z nich viní právě NTJ.

Jeden z ministrů v úterý pověděl, že výbuchy mohly znamenat pomstu za útoky ve dvou novozélandských mešitách z minulého měsíce, které měly na svědomí 50 mrtvých. Vyšetřovatelé zatím netuší, zda byli bratři v kontaktu i s dalšími bombovými atentátníky. Stejně tak se neví, kde se nachází vůdce skupiny NTJ Zahrán Haším.

Na Hašíma si stěžovala místní muslimská komunita už od roku 2017. Obyvatelé vesnice na východě země, kde duchovní žil, žádali policii, aby zasáhla proti jeho radikalistickým komentářům a činům. „Byl hrozbou pro umírněné muslimy na východě. Už jsme podali několik stížností,“ řekl vůdce muslimské komunity pro tiskovou agenturu AFP. Haším měl podíl také na vandalském poničení soch Buddhy ve městě Mawanella, k němuž došlo 26. prosince.