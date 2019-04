Zvrat v případu "ztracené" Miriam: Zmizeli i její dcera a partner, babička je zoufalá

Případ náhlého zmizení slovenské političky Miriam je stále zamotanější. Pohřešovaná žena byla po třech dnech hledání ve čtvrtek po poledni nalezena v nejmenované české nemocnici, kde se měla ucházet o místo. Její rodině se tak mohlo ulevit, že se nepotvrdil ten nejhorší scénář a Miriam je živá a zdravá.

Jenže podle slovenských médií členka místní politické strany SaS návrat domů neplánuje, což především její babička nedokáže pochopit. V pátek navíc z domu bez vysvětlení odešli i partner a dcera (23) Miriam. Babička, která v domě bydlí také, vůbec neví, kde se můžou nacházet. „Nechala mi jen vzkaz – babičko, zůstaň doma, nevím, kdy se vrátíme,“ řekla TV JOJ.

Okresní předsedkyně strany SaS ve slovenském městě Poltár podle babičky Miriam v pondělí odešla s dcerou z domu s tím, že ji čeká pracovní schůzka v přibližně 170 kilometrů vzdáleném Komárnu. Tam ale podle všeho vůbec nedorazila, její auto bylo v úterý ráno nalezeno na břehu řeky nedaleko města Žiar nad Hronom.

Luxusní vůz byl předkem ve vodě a měl proražené přední sklo a zakrvácený vnitřek, což naznačovalo, že Miriam nemusí být v pořádku. Okolí auta i řeku hodiny a hodiny pročesávali policisté, po Miriam ale ani stopy.

To se změnilo ve čtvrtek, kdy dostali slovenští policisté zprávu z České republiky, kde ji spatřil jeden ze zaměstnanců nejmenované nemocnice. A skutečně. Miriam se ve špitále ucházela o místo a byla živá a zdravá. Podle policie si ale nepřála, aby někdo věděl, kde přesně se nachází. „Nevěřím tomu. Manžela a dceru by nikdy neopustila,“ řekla TV JOJ babička Miriam s tím, že podle ní její vnučka do Česka neodjela dobrovolně.

A nyní odešli z domova i zmiňovaný partner s dcerou. Podle TV JOJ není vyloučené, že se s ní spojili a odjeli za ní. Babička, která v domě bydlí také, netuší, kam šli.

„Nedokážu vám to říct, já jsem ještě spala. Jen mi napsala na lístek ,Babičko, buď doma. Nevím, kdy se vrátíme.´ To je všechno, co vím,“ sdělila žena. O osud dvojice se zajímá i slovenská policie. „Byli tu už dvakrát, ale já jim nemám co říct. Nevím, kdy odešli ani kam odešli,“ uzavřela důchodkyně.

Podle informací serveru Aktuality.sk se Miriam v sobotu přihlásila policistům v Banské Bystrici, aby vše vysvětlila. Policisté podivný případ odmítli pro média jakkoliv okomentovat s tím, že se vyjádří v nejbližších dnech.

