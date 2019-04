Tragický konec pátrání: Karla z Ústí nad Orlicí našli mrtvého po tři čtvrtě roce.

Karel zmizel 23. července loňského roku. Policisté do pátrání zapojili desítky lidí, a dokonce i vrtulník, ale marně. Po muži jako by se slehla zem. Osudného večera vyrazil bez dokladů do hospody, odkud mezi 9. a 10. hodinou večer odešel. Domů už ale nedorazil.

Karel pracoval jako ředitel orlickoústeckého kulturního centra, v poslední době ale nebyl ve své kůži. Špatně spal, moc nejedl, byl unavený a práci nezvládal. A možná už ho ani nenaplňovala - jeho manželka v pořadu Na stopě v únoru zmínila syndrom vyhoření. Podle policie Karel hovořil i o myšlenkách na sebevraždu.

Začátkem dubna přišla drtivá zpráva, která zničila poslední zbytky naděje. "V sobotu večer byl poblíž Andrlova chlumu nalezen můj otec Karel P. Musíme ještě čekat na výsledky testů DNA, až poté budeme moci uspořádat poslední rozloučení," napsal na facebooku Karlův syn Jan.

"Na jednu stranu cítíme zármutek ze ztráty blízkého, kterého jste mnozí znali jako veselého, výřečného a společenského člověka, bytostně spjatého s Ústím. Na druhou stranu jsme se po tři čtvrtě roce nejistoty konečně dověděli pravdu, jakkoli bolestnou. Naše rodina se ještě víc semkne a budeme na tátu vzpomínat jen v dobrém," dodal.

Desítky lidí vyjadřují Janovi upřímnou soustrast - jeho zpráva mnohé z nich velmi zasáhla. "Škoda každého dobrého člověka. Pokoj jemu a hodně síly tobě a tvé rodině," napsal Tomáš.