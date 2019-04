Záhadná smrt maminky Zuzky (†37): Kdo je elitní vyšetřovatel, který se objevil na místě činu

Na místě nálezu těla 37leté Slovenky Zuzany v pražské Divoké Šárce se objevila i legenda pražské mordparty Jan Štoček. Elitní vyšetřovatel dostal za práci u policie několik prestižních cen, v roce 2011 byl uveden do policejní Síně slávy. Jan Štoček vyřešil mnoho složitých případů, označení legenda v tomto případě není přehnané ani omylem. Podle jeho osoby byla navíc napsaná role v jednom z nejúspěšnějších českých kriminálních seriálů.

Tělo tři dny pohřešované Zuzany se nakonec našlo u vodní nádrže Džbán v Divoké Šárce. Smrt 37leté matky budí otázky, zatím není jasné, co přesně se mamince dvou dětí stalo. Na místě nálezu těla se dokonce objevila kriminalistická legenda Jan Štoček. Bývalý elitní vyšetřovatel za svou bohatou kariéru pomohl vyřešit mnoho případů násilné trestné činnosti a zatknout celou řadu celou řadu vrahů – například sériového vraha Ivana Roubala nebo Roberta Neffa-Nováka.

Největší úspěch Jana Štočka je pravděpodobně zásadní přispění k dopadení tzv. Orlických vrahů, tedy pěti sériových vrahů, kteří v letech 1991 až 1993 za účelem zisku financí připravili o život pět lidí. Zabijáci většinu obětí házeli do Orlické přehrady v kovových sudech. Jan Štoček vedl pátrací tým, který mrtvá těla v přehradě hledal.

Šokující zjištění policie: Řekli, jak zemřela máma Zuzka (†37), kterou našli v Šárce

„Když se to rozjelo, byl to svým způsobem jednoduchý případ, protože začali mluvit spoluobvinění,“ řekl serveru Česká pozice zkušený vyšetřovatel loni v dubnu. Jan Štoček trávil u Orlické přehrady prakticky všechen volný čas, na místě dokonce i spal nebo si jako vášnivý rybář krátil dlouhou chvíli chytáním ryb.

Jan Štoček sehrál důležitou roli i při dopadení Ivana Roubala. Jeden z nejhorších sériových vrahů české historie měl na svědomí minimálně pět obětí, které zavraždil mezi lety 1991 a 1994. Roubalova vina se dokazovala těžce, i když byl většinou posledním člověkem, se kterým zavražděné lidi někdo viděl, svých obětí se zbavoval chytře. Některé pravděpodobně předhodil prasatům, další hodil do septiku.

Těla zavražděných lidí se tak buď nikdy nenašla, nebo nebylo možné určit příčinu úmrtí. K prvním dvěma vraždám se měl Roubal přiznat synovi. Roubal junior ale později svou výpověď změnil, těla zavražděných se navíc nikdy nenašla. Ivan Roubal patřil od začátku k podezřelým, protože rozprodával majetek obětí, ale policistům chyběly důkazy. To se změnilo v roce 1994, kdy Roubal přepadl autoservis a zabil dva mechaniky. Třetí přežil a přispěl k vrahovu dopadení.

Překrásnou Annu (†22) nalezli mrtvou v hotelovém pokoji. Zemřela při sexu, tvrdí její přítel

Ivan Roubal byl v roce 2000 odsouzen na doživotí a 29. června 2015 zemřel v karvinské věznici. „Byl zvláštní. Na jednu stranu se dovolával Boha, na druhou dělal to, co dělal. Dodnes nevím, co si o tom myslet. Měl pořekadlo: kdo jiného usmrtí, nezhřeší, nýbrž bude blahoslaven. Neboť zkrátil utrpení jeho v životě pozemském, což je dobrou odplatou za jeho skutky,“ popsal Jan Štoček České pozici zvláštní pohled na svět sériového vraha Ivana Roubala.

Návod, jak se stát úspěšným kriminalistou, neexistuje a pravděpodobně ani existovat nemůže, ale ostřílený policista alespoň popsal, co by měl každý vyšetřovatel splňovat. „Základ je být komunikativní a dokázat z člověka dostat, co viděl a slyšel. Musíte umět navázat kontakt s lidmi ze všech sfér, s bezdomovcem i top manažerem,“ zmínil elitní vyšetřovatel alespoň pár základních kroků pro Českou pozici.

V roce 2014 Česká televize začala vysílat úspěšný kriminální seriál Případy 1. oddělení, ve kterém Bolek Polívka ztvárnil postavu inspirovanou Janem Štočkem. Vyšetřovatel s Polívkou spokojený nebyl. „Nelíbí se mi ta postava. Působí směšně a humpolácky. Bolek snad nosí stejnou košili, jako u sebe na farmě!“ postěžoval si Štoček před pěti lety Blesku.

Na pohřbu ubodané Adriany a Jozefa zpívala „superstar“ Pátrovič: Zdrcené dcery podpírali příbuzní

„Nejsem vzor všech vzorů, ale vždy jsem chodil do práce včas, oholenej a s čistýma botama! Na rozdíl od jeho postavy jsem vždy chodil do práce střízlivej a i jako kuřák jsem si nikdy nezapálil v autě ani na ulici a při výslechu nikdy nikomu netykám!“ uzavřel kriminalista rozhořčeně.

Jan Štoček se vraždami zabýval 30 let od roku 1981. V roce 2010 převzal z rukou tehdejšího policejního prezidenta Petra Lessyho cenu Veterán roku. O rok později byl uveden do policejní Síně slávy. „Až se příště narodím, tak zase půjdu k policii,“ okomentoval tehdy ocenění. Kromě zmíněných případů Jan Štoček pracoval i na dopadení vraha dcery spisovatele Ondřeje Neffa Roberta Nováka-Neffa nebo pomohl usvědčit kontroverzního podnikatele Ivana Jonáka z objednání vraždy manželky.

Cizí zavinění ve smrti Zuzky, jejíž tělo bylo nalezeno v pražské Divoké Šárce, policisté předběžně vyloučili. „Kriminalisté na místě předběžně vyloučili cizí zavinění na smrti ženy, byla nařízena zdravotní pitva,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.