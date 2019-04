Pilotovi se během letu udělalo zle, stroj se musel vrátit! Po přistání skončil v nemocnici

Cestující na let W61071 nízkonákladových aerolinek Wizz Air, který mířil z polských Katovic do nizozemského Eindhovenu, jen tak nezapomenou. Pilotovi se udělalo nevolno a tak se stroj Airbus A321-231 musel ve vzduchu otočit a přistát zpátky na letišti, ze kterého vzlétnul.

Stroj vzlétl z letiště v katovických Pyrzowicích ve středu 4. dubna v 7:10. Jenže ještě v Polsku ve vzdušném prostoru nad Vratislaví se muselo letadlo otočit.

Druhý pilot skončil v nemocnici

Druhému pilotovi se totiž udělalo nevolno, uvedl portál Fakt.pl. Ihned poté, co se letadlo vrátilo, byl indisponovaný pilot převezen do nemocnice.