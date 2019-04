Před 50 lety se upálil Evžen Plocek: Chtěl být jako Palach, nebo se zabil kvůli nešťastné lásce?

Evžen Plocek, rodák z Jihlavy, se stal třetí živou pochodní v Československu. Plocek se narodil do dělnické katolické rodiny. Ve čtyřiadvaceti letech se oženil a narodil se mu syn. Dokonce vstoupil do KSČ a ve svém podniku, jihlavském Motorpalu, přibral funkci šéfa odborů. Netrvalo dlouho a povýšil. V roce 1960 přešel do obchodně-technické oddělení Motorpalu a brzy se stal manažerem podniku.

Všechno se však změnilo po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Přesto, že se komunisté snažili sebevraždu Palacha a Zajíce ututlat, zprávy o jejich smrti se dostaly do Jihlavy a Plocek se jejich čin rozhodl následovat.

Na Velký pátek 4. dubna 1969 se na náměstí Míru v Jihlavě konala pouť. Tehdy při cestě z práce se Plocek zastavil u rodičů a následně se usadil v dnes již neexistující kavárně Alfa a popíjel. Podle pitevní zprávy měl v krvi 3 promile! V drogerii se zastavil pro dvě lahve ředidla a vyrazil na přeplněné náměstí.

Polil se hořlavinou a zapálil se. Na pult střelnice odhodil dva letáky se slovy: »Pravda je revoluční« a »Jsem pro lidskou tvář, nesnesu necit«. Lidé pak jen mohli sledovat hořící postavu, která utíkala směrem k radnici. Plocek byl převezen s popáleninami 2. a 3. stupně do nemocnice, ovšem zraněním podlehl.

Nad Plockovou sebevraždou stále visí otazníky, zdali jejím motivem byla doopravdy invaze vojsk Varšavské smlouvy. Historikové se domnívají, že za ní stálo něco jiného. „Trápil se neopětovaným vztahem jedné ze svých kolegyň,“ uvedl pro deník Aha! historik Zdeněk Jaroš. Ať byl jeho motiv jakýkoliv, před dvěma lety Plocek získal čestné občanství.