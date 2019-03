Vlak smetl škodovku na přejezdu: Dva lidé skončili v nemocnici, auto je na odpis

„Srazil se spěšný vlak jedoucí z Hlinska do Pardubic s osobním automobilem. Doprava bude přerušena asi na dvě hodiny,“ uvedl Drápal.

Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleše Malého jsou oba zranění z osobního vozu. „Žena utrpěla velmi závažné život ohrožující poranění hlavy a hrudníku, byla připojena k umělé plicní ventilaci a k monitoru a na vakuové matraci byla letecky převezena do Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ řekl ČTK Malý. Muž cestující v autě utrpěl poranění břicha a hrudníku a sanitka jej odvezla rovněž do Hradce Králové do traumacentra.

Podle mluvčí policie Dity Holečkové cestovala ve vlaku asi stovka lidí. Jednoho museli záchranáři ošetřit. Škoda zatím nebyla vyčíslena, osobní vůz Škoda Citigo je ale zcela zničen. Holečková odhadla zprovoznění trati a silnice ještě na několik hodin.

U Ronova nad Doubravou se 4. března po poledni srazil osobní vlak s manipulačním vlakem. Podle záchranářů bylo při nehodě zraněno pět lidí. Dva lidé s těžším zraněním, jeden s frakturou bérce a další s poraněním hlavy, byli sanitkou transportováni do krajské nemocnice v Pardubicích.