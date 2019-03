Mladík měl partnerku shodit z vyhlídky: Před soudem mlčel, hrozí mu 18 let

Obvinění z pokusu o vraždu přítelkyně (19) odmítl ve čtvrtek u soudu Lukáš T. (20). Ten čelí žalobě, že dívku shodil z vyhlídky Milohlídka u Jičína. Pak skočil i on. Před útokem sehrál s dívkou scénu objetí jako ve filmu Titanic. Hrozí mu až 18 let.

„Necítím vinu. Ona sama uvedla, že se jí zamotala hlava,“ otočil student, který se na policii původně přiznal. Vypověděl, že byl psychicky na dně z toho, když mu dívka, s níž byl rok, řekla, že se s ním rozchází, protože se ve vztahu cítí omezeně.

V Jičíně shodil mladík expřítelkyni ze 30 metrů a skočil za ní: Hrozí mu 18 let

Pak si chtěli naposled sehrát scénu jako v Titaniku na ochozu vyhlídky, kam chodívali. „Když jsem ji objímal, bylo to příjemné, ale bylo to i loučení. Brečel jsem,“ řekl. Pak podle obžaloby do dívky strčil a skokem za ní se pokusil o sebevraždu. Při pádu z osmi metrů se oba zranili. Proti mladíkovi stojí obvinění dívky i znalecké posudky.