Dr. Zloun uřízl bradavku a ucho pacientům, kteří si to přáli: Půjde za to do vězení?

Tatér Brendan McCarthy (50) z anglického Bushbury, který je známý také jako Dr. Zloun (Dr. Evil), se již brzy dozví svůj trest. Obviněn je z těžkého ublížení na zdraví, protože svým klientům v minulosti uřízl bradavku a ucho. Od soudu to nejspíš schytá, i když si to podivíni přáli.

McCarthy se k třem činům již doznal. V minulosti také rozřízl ženě skalpelem jazyk vedví, protože ho chtěla mít jako plaz. Soudu předložil písemná potvrzení, že jeho pacienti zákrok požadovali a dali k němu souhlas, uvedl Birmingham Mail.

Hygienický odborník na piercingy

Příznivci Dr. Zlouna založili petici na jeho podporu. Popisují ho v ní jako „zasvěceného, šikovného a hygienického“ odborníka na piercingy. Podle soudu však nelze jeho extrémní zákroky přirovnávat k tetování ani k piercingům, natož k operacím. Krásná zpěvačka si na tvář nechala vytetovat svůj idol! Ta tomu dala!

Soud měly k dispozici lékařský posudek, že bylo ucho odstraněno profesionálně. Stejně však prý není v zájmu veřejnosti, aby člověk ublížil někomu dalšímu, přestože si to zmíněný jedinec přeje a s lékařstvím nemají jeho zákroky prý společného už vůbec nic. McCarthy má být odsouzen ve čtvrtek odpoledne.

Dr. Zloun nesmí operovat