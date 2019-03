Zaparkované auto se náhle rozjelo a spadlo do řeky: Uvnitř se utopily dvě děti (†4) a (†1)!

Mladá matka odešla na chvilkový nákup do obchodu ve městě Leland, zatímco její synové Steve Smith (†4), Raelynn Johnson (2) a Rasheed Johnson (†1) zůstali v zaparkovaném autě. Podle informací zpravodaje Clarion-Ledger se vozidlo z neznámého důvodu rozjelo a sjelo do blízké řeky.

Kolemjdoucí a hasiči se prý okamžitě vrhli do vody a snažili se rozbít okénka u auta. Podařilo se jim vysvobodit dvouletého Raelynna. Dalším dvěma chlapcům však již pomoci nedokázali, jelikož voda vůz odnesla. Nalezli jej o několik hodin později s mrtvými těly obou bratrů. Matku policie později zadržela a v pondělí obvinila ze dvou případů neúmyslného zabití z nedbalosti a jednoho případu týrání dítěte.

Asistent policejního náčelníka Marcus Davis řekl vyšetřovatelům, že zatímco matka nakupovala, její čtyřletý syn seděl na předním sedadle spolujezdce, zatímco další dva byli vzadu. Žena prý nechala klíčky v autě. Nejstarší chlapec je v tom případě tedy mohl vzít a strčit do zapalování, auto nastartovat a zařadit neutrál. Vůz měl automatickou převodovku a po nastartování by se rozjel.

Téměř všechny americké vozy s automatem však vyžadují, aby v průběhu startování měl řidič sešlápnutou nožní brzdu. Policie tedy netuší, jak se mohlo něco takového chlapci podařit. „Musíme to podrobněji prozkoumat,“ řekl Davis.

Dále oznámil: „Matka zanechala své tři děti bez dohledu po dobu, co sama odešla do obchodu. To je samo o sobě ilegální. Jedná se o případ zanedbání péče, který zapříčinil jejich smrt.“ Na dotaz portálu The Clarion Ledger, ohledně ženina obvinění z něčeho, co mohla být pouhá nehoda, odpověděl: „Obvinění není problém. Problém je ztráta těch dětí. To je ta nejhorší věc.“